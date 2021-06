Dakar, 25 juin (APS) – La délégation de la Fédération sénégalaise de basket-ball (FSBB) présente Allemagne pour jouer un match de préparation contre la sélection allemande a été confinée sur son lieu de résidence en raison de tests positifs au Covid-19 et risque de rater sa participation au Tournoi de qualification olympique (TQO) prévu en Serbie, a appris l’APS.

‘’Le voyage de la délégation sénégalaise vers la Serbie initialement prévue ce vendredi a été reporté. En concertation avec les autorités du Ministère des Sports, la Fédération Basket-Ball a informé l’Ambassadeur du Sénégal à Berlin de cette situation qui risque de compromettre la participation de l’équipe masculine du Sénégal au

Tournoi de Qualification Olympique prévu du 29 juin au 4 juillet à Belgrade en Serbie’’, indique le communiqué de la Fédération transmis à l’APS.

La FSBB dans le communiqué rapporte que ‘’les 2-èmes tests covid effectués aujourd’hui vendredi 25 juin en Allemagne sur les membres de la délégation sénégalaise de basket ont confirmé les quatre cas positifs d’hier’’.

‘’Les résultats des tests effectués sur les autres membres de la délégation sont revenus négatifs, les autorités allemandes ont cependant décidé de confiner toute la délégation au motif que les personnes dont les tests sont négatifs sont des cas contacts’’, ajoute le document précisant que ‘’nos membres testés positifs ont déjà

commencé un traitement, conformément au protocole médical en vigueur’’.

Une communication permanente a été établie avec la FIBA (Fédération internationale de basket) depuis jeudi et la Fédération allemande de basket-Ball a été saisie, poursuit le communiqué.

Par ailleurs, ‘’l’ensemble des membres de la délégation se portent bien y compris les personnes testées positives qui sont asymptomatiques et la Fédération sénégalaise de basket-ball

remercie les autorités sénégalaises et en particulier le Ministre des Sports M. Matar Ba pour le soutien matériel et moral apporté à la délégation sénégalaise’’.

