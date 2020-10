Dakar, 28 oct (APS) – Boniface Ndong, le sélectionneur de l’équipe masculine de basketball du Sénégal, a publié mercredi une liste de 25 joueurs comprenant, entre autres ténors, Gorgui Sy Dieng, Hamady Ndiaye, Maurice Ndour et Mouhamadou Faye.



Absent lors de la Coupe du monde masculine, en septembre 2019, en Chine, Dieng, qui évolue aux Memphis Grizzlies (NBA, la ligue professionnelle nord-américaine), fait son retour chez les Lions. Ces derniers vont, du 25 au 29 novembre, jouer la première partie des qualifications à l’Afrobasket masculin 2021.

La poule du Sénégal, qui jouera ses matchs à Kigali, comprend aussi l’Angola, le Kenya et le Mozambique.



Outre les ténors, le sélectionneur national, ancien capitaine des Lions et entraîneur adjoint des Nuggets de Denver (NBA), a fait appel à George Niang (Utah Jazz, NBA) et à deux anciens internationaux des U19, Brancou Badio (Barcelone, Espagne) et Amar Sylla (Ostende, Belgique).



Boniface Ndong, nommé meilleur basketteur lors de l’Afrobasket 2005, a aussi fait appel à des joueurs locaux qui n’ont pas joué depuis mars dernier à cause de la pandémie de Covid-19.

Ndong a été manager général des Lions du Sénégal. Il avait démissionné de ce poste à cause de différends avec les autorités sportives.

Nommé adjoint de l’Espagnol Porfirio de Diego, l’ancien pivot des Lions a finalement été titularisé au poste de sélectionneur national du Sénégal. Le technicien espagnol estimait que Ndong ne pouvait se libérer pour venir diriger les Lions, en février dernier.



La liste des joueurs présélectionnés :



- meneurs : Clevin Hannah (BC Morabanc, Andorra, Espagne), Alkaly Ndour (AS Douanes), Thierno Ibrabima Niang (DUC), Assane Sy (Bandol Basket, France) ;



- arrières : Brancou Badio (Barcelone, Espagne), Sidy Ndir (Sharks Antibes, France), Louis Adams (AS Douanes), Mohamed Alga

Ndiaye (Ryerson University, Canada) ;



- ailiers : Makhtar Guèye (California Baptist University, Etats-Unis), Mbaye Ndiaye (ADA Blois, France), Mouhamad Faye (Promethéas, Grèce), Lamine Diané (California St University Northridge, Etats-Unis), Amar Sylla (Filou Ostende, Belgique), Pape Moustapha Diop (DUC), George Niang (Utah Jazz, Etats-Unis) ;



- ailiers forts : Gorgui Sy Dieng (Memphis Grizzlies, Etats-Unis), Maurice Ndour (Rytas Vilnius, Lituanie), Ibrahima Fall Faye (Giants Antwerp, Belgique), Pape Maguet Diop (Lousiana State Unversity, Etats-Unis) ;



- Pivots : Youssoupha Ndoye (Real Betis Seville, Espagne), Pape Abdou Badji (Okapi Aalstar, Belgique), Moussa Diagne et Pape Malick Dimé (BC Morabanc Andorra, Espagne), Cheikh Tidiane Mbodj (Nishinomiya Stork, Japon), Tacko Fall (Boston Celtics, Etats-Unis).