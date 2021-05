Dakar, 14 mai (APS) – L’AS Douanes, le représentant sénégalais à la première édition de la BAL (Basket-ball Africa League) qui démarre ce dimanche à Kigali (Rwanda), vise dans un premier temps les quarts de finale, a déclaré dans un entretien téléphonique avec l’APS son entraîneur, Mamadou Gueye Pabi.

’’Même si j’avoue que ce sera extrêmement difficile, on fera le maximum pour aller le plus loin possible’’, a-t-il dit soulignant que tout le monde sait qu’il faut beaucoup d’efforts et de sacrifice.

La poule C, celle de l’AS Douanes avec le Zamalek (Egypte), Ferroviario (Mozambique) et GS Petroliers (Algérie), sera très relevée, a-t-il commenté rappelant que ces clubs, en plus d’être habitués aux joutes continentales, constituent l’ossature de leur sélection nationale masculine.

L’AS Douanes qui peut compter sur les internationaux Alkaly Ndour, Louis Adams et Bamba Diallo, présélectionnés pour le tournoi de qualification olympique, prévu en juin, est absente de la scène continentale depuis 2004.

Toutefois, le technicien sénégalais qui a dirigé les Lions lors de la fenêtre des éliminatoires de l’Afrobasket masculin en février dernier à Yaoundé (Cameroun) s’est dit confiant quant aux capacités de ses joueurs de se sublimer lors de cette compétition qui est ’’une vitrine pour tous les joueurs de l’équipe nationale’’.

En plus des trois cités plus haut, Pabi Gueye a ajouté Bamba Gueye, Birahim Gaye, Modou Mbaye, Mamadou Lamine Diop et Mamadou Faye, autant d’internationaux qui auront à cœur de montrer leur talent dans cette vitrine qu’offre la BAL.

’’C’est une aubaine pour les joueurs et j’attends qu’ils apportent un plus au groupe’’, a insisté Pabi Gueye qui a renforcé son groupe de performance locale avec des expatriés, l’intérieur égyptien, Hassan Attia de l’Université de Hartford à West Hartford (Hawks), de l’arrière libyen, Mohammed El-Sadi, de l’ancien Madrilène, Pape Modou Mbaye et du pivot américain Christ Cotkley.

En perspective de cette compétition, le représentant sénégalais, rappelle son entraîneur, a joué contre les pensionnaires de la NBA Academy de Saly Portudal avant de s’envoler pour Kigali (Rwanda) où aura lieu la compétition du 16 au 30 mars.

SD/OID