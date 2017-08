De l’envoyée spéciale de l’APS, Seynabou Kâ



Bamako, 21 août (APS) – La sélection féminine de basketball du Sénégal, la plus titrée d’Afrique avec 12 victoires finales aux 24 éditions de l’Afrobasket, est en quête d’un 13ème sacre continental à l’édition 2017 du tournoi africain.



Le Sénégal a participé à 22 des 24 phases finales de l’Afrobasket dames, dont la première édition a eu lieu en 1966.



Le dernier des 12 titres de l’équipe sénégalaise a été remporté lors de l’édition 2015, au Cameroun, de cette compétition qui se tient une fois tous les deux ans.



Les Lionnes du Sénégal ont été vice-championnes d’Afrique à six reprises. Elles ont remporté trois fois la médaille de bronze, synonyme de la troisième et dernière marche du podium de l’Afrobasket, dont la 25ème édition se joue depuis vendredi (18-27 août) à Bamako, la capitale du Mali.



A Bamako, l’équipe du Sénégal a gagné ses trois premiers matchs, face à la Guinée (105-39), au Mozambique (76-67) et à la République démocratique du Congo (70-63).



Au palmarès de cette compétition vieille maintenant de 51 ans, le Sénégal est suivi de la République démocratique du Congo (ex-Zaïrre), qui a remporté trois fois l’Afrobasket et a obtenu quatre médailles d’argent et une de bronze.



L’Egypte, le Nigeria et l’Angola occupent la troisième place, avec deux titres chacun.



Douze équipes, réparties en deux groupes de six, prennent part à la 25ème édition l’Afrobasket féminin.



Chaque équipe jouera donc contre cinq adversaires pour la première partie de la phase finale.



Le groupe A est constitué de l’Angola, du Cameroun, de la Centrafrique, de la Côte d’Ivoire, du Mali et de la Tunisie.



La poule B comprend l’Egypte, la Guinée, le Mozambique, le Nigeria, la République démocratique du Congo et le Sénégal.



Chacune des équipes a joué trois matchs avant la pause de ce lundi, quatrième jour de la compétition, dont les matchs reprendront mardi.



Les basketteuses vont se reposer de nouveau jeudi, septième jour du tournoi.



L’édition 2017 de l’Afrobasket féminin servira en même temps d’éliminatoires de la zone Afrique de la Fédération internationale de basketball pour la Coupe du monde 2018, qui aura lieu en Espagne du 22 au 30 septembre.