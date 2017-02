Dakar, 8 fév (APS) - Les arbitres qui ont officié à la dernière Coupe d’Afrique des nations de football (CAN Gabon, 14 janvier-5 février) "n’ont pas été à la hauteur", lit-on dans un rapport médical publié mercredi par la Confédération africaine de football (CAF).



L’instance dirigeante du football africain estime que les "arbitres n’ont pas signalé toutes les fautes qui ont provoqué des blessures des joueurs".



Le rapport fait ressortir que "seules onze lésions dues à des contacts entre joueurs ont été sanctionnées sur un total de 47 blessures notées dans le cadre des matchs de l’édition gabonaise de la CAN 2017".



Au total, durant la compétition, "la commission médicale a dénombré 65 lésions dont les 47 (72%) font suite à des fautes sur le terrain", estiment les experts de la commission médicale de la CAF.



Ils soulignent en outre que "les lésions enregistrées font ressortir une rugosité dans le jeu livré par les équipes, le nombre de jour d’indisponibilité consécutif à ces blessures dont 22 ont nécessité un arrêt de plus de trois jours".



La commission médicale de la CAF informe que "120 tests antidopage ont été effectués et que l’âge moyen des joueurs de cette CAN a baissé (25, 2 ans contre 26 ans en 2015)".



Egalement il a été noté que "le poids moyen des joueurs a augmenté d’un kilogramme (78 contre 77), mais que la taille moyenne des joueurs a connu une légère baisse avec 1,80 m et 63 mm contre 1,61 m".