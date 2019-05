Louga, 17 mai (APS) – Louga Basket Club se prépare dans la sérénité pour sortir victorieux de la confrontation devant l’opposer dimanche à l’ASFA en match comptant pour la troisième journée des Play Off, a assuré son entraineur-adjoint, Ababacar Sakho.



‘’Nous préparons notre troisième match avec sérénité. Nous avons tiré les enseignements de nos précédentes rencontres. Nous savons ce qui n’a pas marché jusque-là et sommes prêts à apporter les réglages nécessaires’’, a confié Sakho à l’APS.



Le club lougatois a enregistré deux revers de rang respectivement contre l’US Ouakam (42-56) et l’AS Douanes (43-6) dans le cadre de la deuxième phase des Play Off du championnat national de basket.



‘’Dans ces rencontres les joueurs avaient manqué de lucidité aux tirs. Face à l’USO nous avons livré un match très défensif et avons manqué des de marquer des paniers qui auraient pu nous maintenir dans le match’’, a analysé le technicien trouvé en pleine séance d’entrainement avec ses joueurs.



S’agissant de la deuxième rencontre face à l’AS Douanes, le coach adjoint du LBC a pointé du doigt les lacunes défensives constatées notamment dans le troisième quart temps alors que ses joueurs avaient fait une bonne première mi-temps.



‘’Nous sommes une équipe habituée à jouer ce genre de match et de compétition. Nous avons préparé les rencontres avec beaucoup de sérieux. Perdre contre Douanes et USO n’est pas si terrible parce qu’on aurait pu les battre’’, a commenté Ababacar Sakho.



‘’L’équipe continue le travail. Le coach principal est à l’extérieur, mais nous travaillons comme s’il était là. En partant il a laissé des consignes que nous essayons de mettre en œuvre’’, a-t-il fait savoir.



Le coach principal de LBC, Madiene Fall est actuellement en Pologne pour le mondial masculin des U19.



L’entraineur adjoint du LBC a rappelé que ces revers précédents ne changent pas les objectifs du club, lequel est de jouer au moins une finale de championnat ou de Coupe du Sénégal.



‘’On est dans les play-off. Les choses ne tournent pas encore à notre, mais nous avons espoir que cela va marcher. Nous nous préparons aussi pour la Coupe du Sénégal’’, a-t-il indiqué.



Louga basket club (LBC) joue, dimanche à 12h son troisième match des Play-Offs contre l’ASFA au Stadium Marius Ndiaaye de Dakar.





