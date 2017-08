Bamako, 21 août (APS) - Une bagarre a eu lieu entre l’équipe féminine de basketball du Sénégal et celle du Nigeria, lors d’une séance d’entraînement des Lionnes, a annoncé aux journalistes, à Bamako, l’entraîneur de la sélection sénégalaise, Moustapha Gaye.



Les basketteuses du Nigeria "ont provoqué" celles du Sénégal, qui terminaient leur séance d’entraînement, a rapporté Gaye.



"Elles sont arrivées avant la fin de notre entraînement pour nous demander de sortir. Ils nous ont provoqués et nous avons répondu vigoureusement…" a-t-il rapporté.



La séance d’entraînement des Lionnes, en prévision du match contre l’Egypte, prévu mardi, s’est déroulée sans la présence des journalistes.



L’incident risque de raviver l’adversité entre l’équipe du Sénégal et celle du Nigeria, qu’elle va rencontrer mercredi pour son dernier match de la phase des poules de la 25ème édition de l’Afrobasket félminin.



L’Afrobasket féminin 2017 qui se déroule depuis vendredi dernier à Bamako (Mali) a observé, lundi, une pause après trois jours successifs de compétition.



Les joueuses vont se reposer à nouveau jeudi, septième jour du tournoi.



Chacune des 12 équipes participant à la phase finale de l’Afrobasket féminin 2017 a joué trois matchs avant la pause de ce lundi, quatrième jour de la compétition, dont les matchs reprendront mardi.



Les basketteuses vont se reposer de nouveau jeudi, septième jour du tournoi.



Après la phase des poules, les quatre premières équipes de chaque groupe se qualifieront pour la deuxième phase, dont les matchs seront à élimination directe.



Le Sénégal, champion d’Afrique en titre, en quête d’un 13ème titre continental, partage la poule B avec l’Egypte, la Guinée, le Mozambique, le Nigeria et la République démocratique du Congo.



L’édition 2017 de l’Afrobasket dames se jouera jusqu’au 27 août.