Dakar, 27 avr (APS) – Le Namibien Dan Craven, victorieux ce vendredi, de la 6-ème étape de Ndangane à Nguiéniène, longue de 114,9 kms, est le nouveau maillot jaune de la 17-ème édition du Tour cycliste du Sénégal, indique le Comité d’organisation.



Présent lors de la première échappée de cette 6-ème étape, au km 27, le Namibien n’a jamais rien lâché jusqu’à sa victoire sur la ligne d’arrivée qu’il a franchie seul, selon les organisateurs.



Cette étape ‘’relativement courte, puisque 114,9 kilomètres seulement séparaient Ndangane de Ngueniene a été passionnante et a provoqué un bouleversement complet du classement général avec cette prise de pouvoirs du Namibien’’, notent-ils dans un communiqué transmis à l’APS.



‘’À peine la course lancée, on assistait à de nombreuses échauffourées et ce n’est pourtant qu’après le premier sprint intermédiaire, situé au km 27 de course, que la course se décanta grâce à une attaque de Souleymane Kone (équipe nationale du Burkina Faso) et William Goodfellow (Vélo Sélect- Apogée)’’, rapporte le Comité d’organisation faisant un compte rendu de la course.



A ces deux coureurs, se sont joints le futur vainqueur Dan Craven (Team Embrace the World), Abderrahmane Hamza (SovacNatura4ever) et Rick Nobel (Global Cycling Team), rappelle la même source.



‘’La chasse ne s’organisa pas en tête de peloton et ces 5 vaillants coureurs creusèrent rapidement l’écart, au km 70, il était déjà de 2 minutes 10’’ et, par la suite, il ne cessa plus de grimper : 3 minutes au km 90 ; 3 minutes 45’’ à 30 kilomètres de l’arrivée et 5 minutes 30’’ à cinq bornes du but’’, relève le même document.





‘’Sur la ligne d’arrivée, il était encore de 4 minutes 49. Dan Craven qui effectua la plus grande partie du travail tout au long de l’échappée et ne quitta pas une seule fois la tête du groupe de tête pendant les cinq derniers kilomètres, trouva encore les ressources suffisantes pour remporter la victoire d’étape et lever le bras’’, précise le document.



‘’Le coureur namibien détrône l’Algérien Youcef Reguigui de la première place au classement général, où il précède maintenant Abderrahmane Hamza de 1 minute 09’’ et Rick Nobel de 1 minute 13’’’’, souligne le document.



La 7-ème étape partira et arrivera à Ngaparou (140 km), selon le Comité d’organisation.



