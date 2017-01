Dakar, 13 jan (APS) – Au total 14 nations ont remporté la Coupe d’Afrique des nations (CAN), lors des 30 dernières phases finales de cet événement sportif majeur organisé par la Confédération africaine de football (CAF).

Ces 14 pays sont l’Egypte (7 fois), le Cameroun et le Ghana (4 fois), le Nigeria (3 fois), la Côte d’Ivoire, la RD Congo (2 fois).

Les pays qui ont remporté une seule fois sont les plus nombreux avec l’Algérie (1990), l’Afrique du Sud (1996), le Congo (1972), l’Ethiopie (1962), le Maroc (1976), le Soudan (1970), la Tunisie (2004) et la Zambie en 2012.

Pour la 31-ème édition qui démarre ce samedi, ils seront huit pays sur les 16 présents, à n’avoir jamais gagné cette compétition avec le Gabon, la Guinée Bissau (première participation à la CAN), le Burkina Faso, le Sénégal, le Zimbabwe, le Togo, le Mali et l’Ouganda qui revient en phase finale après 38 ans d’absence.

L’Egypte qui est le plus titrée en remportant trois phases finales successives en 2006, 2008 et en 2010, avait raté les trois dernières éditions en 2012, 2013 et en 2015.