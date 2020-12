Dakar, 17 déc (APS) - L’attaquant sénégalais Habib Diallo du RC Strasbourg figure dans l’équipe type composée par le quotidien sportif français L’Equipe à l’issue de la 15-ème journée de Ligue 1 française, jouée mardi.



Grâce à son but et sa passe décisive lors de la victoire 2-0 de son équipe contre Angers, Habib Diallo a contribué à la remontée du RC Strasbourg au classement, d’une position de relégable à la 15-ème place, avec 14 points au compteur.



Habib Diallo "a débloqué un match compliqué d’une frappe superbe, un enroulé du gauche depuis les 20 mètres (77-ème). C’est encore lui qui sert Ajorque pour le deuxième but (90+1)", écrit L’Equipe au sujet de l’ancien pensionnaire de Génération Foot.



"Discret pendant la première période, le buteur sénégalais s’est réveillé en tirant sur le poteau à la 50-ème minute avant d’être signalé hors-jeu", a noté le quotidien sportif français.



Le coach du FC Strasbourg, parlant du duo que l’international sénégalais forme avec Ajorque, déclare qu’ils "sont polis l’un pour l’autre".



"Habib (Diallo) c’est un joueur qui est capable de marquer des buts dans plusieurs positions. Ludo (Ajorque) a plus un profil d’organisateur-point d’appui", commente Thierry Laurey, cité dans l’édition du mercredi de L’Equipe.



"On cherche à aménager leur position", avance le coach français pour qui la paire Diallo-Ajorque est encore perfectible.



"Habib, vous le placez dans le couloir dans vos compos mais il n’a pas une position de couloir. Dans le jeu, il va venir devant le but… Ce qui est surprenant, c’est que ce ne sont pas des garçons ultra-rapides mais sur des contres, on arrive à les trouver", ajoute le technicien.



Au-delà des buts attendus de l’international sénégalais, Laurey valorise son influence sur le collectif.



"On avait vraiment besoin de quelqu’un qui tourne autour de Ludo pour permettre à l’équipe de pouvoir se projeter. Ils offrent des appuis qui nous permettent de tenir le ballon plus haut", indique-t-il.



Habib Diallo compte désormais 5 buts et trois passes décisives depuis son arrivée en début de saison au RC Strasbourg, en provenance du FC Metz.



Boulaye Dia (Reims), auteur de son neuvième but mardi contre le FC Nantes battu 3-2, reste toutefois le meilleur buteur sénégalais de la Ligue 1 française.



