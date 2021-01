Dakar, 10 jan (APS) – L’équipe du Sénégal U 17 a continué ce samedi sa préparation en perspective du tournoi de qualification à la CAN de la catégorie en battant celle du Maroc 1-0 à Rabat, a appris l’APS de la Fédération sénégalaise de football (FSF).



Avant cette rencontre, les U17 sénégalais avaient battu ceux de l’Algérie en décembre dernier 1-0 et 3-1. Les Lionceaux doivent jouer lundi contre la même équipe marocaine.



Le tournoi de qualification de la CAN U17 pour les neuf sélections de la zone ouest A initialement prévu en décembre dernier en Sierra Leone, a été reporté en janvier.



Le pays hôte sera désigné après un appel d’offres. Le Sénégal est disposé à abriter le tournoi.



