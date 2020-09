Dakar, 24 sept (APS) – Quarante-neuf footballeurs africains vont jouer la saison 2020-2021 en Serie A italienne, qui a démarré le week-end dernier, déclarent des médias italiens dont La Gazzetta dello Sport, un quotidien sportif de référence.

Concernant ces footballeurs africains, le quotidien sportif a mis en avant l’attaquant nigérian Victor Osimhen, arrivé de Lille (France).

Osimhen, qui n’a joué qu’une seule saison en Ligue 1 française, a battu le record des transferts vers la Serie A italienne, avec 81 millions d’euros (53,1 milliards de francs CFA) déclarés, bonus inclus.

Il dépasse la somme de 80 millions d’euros dépensés par Arsenal (Angleterre) pour récupérer, durant la saison dernière, l’Ivoirien Nicolas Pépé, venu également de Lille.

Dans cette ruée des Africains vers la Serie A, redevenue la mode après plusieurs années de disette causée principalement par la crise économique, les footballeurs ivoiriens constituent le plus grand effectif.

Gervinho (Parme AC) et ses compatriotes sont en tout neuf en Italie, pour cette saison. Et en plus du champion d’Afrique 2015, on note la présence de Franck Kessié, devenu un véritable cadre dans l’entrejeu du Milan AC.

Le Milan AC, en phase de renaissance, compte aussi dans ses rangs un champion d’Afrique 2019, l’Algérien Ismael Bennacer, élu d’ailleurs MVP en Egypte.

Avec sept footballeurs, les Sénégalais comptent, aux côtés des Ivoiriens, parmi les plus gros contingents.



Aux côtés de Kalidou Koulibaly (Naples), on peut citer Ibrahima Mbaye (Bologne), Yves Baraye (Parme), revenu d’un prêt à Gil Vicente (Portugal), Mamadou Coulibaly (Udinese), Abdou Lahat Diakhaté (Parme), Lamine Junior Tall (Rome) et Adama Sané (Hellas Vérone).

Ce qui peut paraître surprenant, c’est que quatre internationaux gambiens évoluent dans la Serie A italienne : Musa Barrow, Musa Juwara (Bologne), Omar Colley (Sampdoria) et Ebrima Colley, qui a quitté l’Atalanta de Bergame pour Hellas Vérone pour un prêt payant.

Leader de son groupe de qualification avec quatre points, la Gambie va compter sur cette nouvelle colonie pour réaliser le rêve d’une qualification historique en phase finale de la Coupe d’Afrique des nations.

D’ailleurs, les quatre joueurs gambiens ont été présélectionnés pour la fenêtre internationale du mois d’octobre, pour laquelle la Gambie a prévu de jouer contre le Congo et la Guinée, à Algarve, dans le sud du Portugal.

De ces quatre footballeurs, le plus jeune, Musa Juwara, est certainement le plus connu depuis juillet dernier, avec la victoire (2-1) de son équipe en championnat, contre l’Inter Milan.

L’histoire de cet attaquant de 18 ans est un véritable conte de fées si l’on en juge par ce qu’en disent les médias internationaux.

‘’Entré en jeu à vingt-cinq minutes de la fin du match, Juwara a égalisé à la 74e minute, à San Siro. Selon un adjoint de Sinisa Mihajlovic, l’entraîneur serbe aurait prédit le but’’, lit-on dans la presse sportive. ‘’On fait entrer Juwara. Avec le bazar qu’il va mettre, tu vas voir qu’il va marquer’’, aurait assuré Mihajlovic.

Quelques minutes après le but égalisateur du Gambien, celui du 2-1 et de la victoire de Bologne sur le terrain du 3e au classement de la Serie A italienne était inscrit par un autre jeune Gambien, Musa Barrow. ‘’Je dédie ce but à ma famille et à tous ceux qui m’ont aidé tout au long de mon parcours’’, a réagi Juwara après le match.

Musa Juwara était ‘’encore adolescent quand il quittait seul la Gambie et traversait la Méditerranée. Tout juste adulte, il a inscrit, dimanche, avec Bologne, son premier but en Serie A sur la pelouse du grand Inter Milan : le destin de Musa Juwara, 18 ans, a des airs de film hollywoodien’’, lit-on dans la presse italienne.

Les 49 Africains en Serie A viennent de 15 pays. La Juventus est la seule équipe à n’avoir aucun footballeur africain dans son effectif.

L’équipe de Cagliari a annoncé le recrutement de l’ancienne star de l’équipe angolaise des U17, Zito Luvimbo, venu du Primeiro de Agosto (élite angolaise).

Pisté par Manchester United, Zito a déjà fait des apparitions avec l’équipe A des Palancas Negras, et il rejoint dans le Calcio son compatriote, le défenseur Bastos, qui a évolué à la Lazio de Rome.