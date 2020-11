Dakar, 21 nov (APS) – Dans deux ans, le coup d’envoi de la coupe du monde 2022 aura lieu au Qatar qui ambitionne d’abriter ‘’un tournoi à dimension humaine’’ permettant au monde de changer les idées reçues sur le Moyen Orient et le monde arabe, a déclaré vendredi, par une visio-conférence, Fatma Al Nuaimi, la directrice exécutive de la Communication et des médias internationaux de Qatar 2022.

Le Moyen Orient et le monde arabe, a-t-elle souligné, seront à leur première expérience d’organisation de cette compétition prévue du 21 novembre au 18 décembre 2022.

‘’La Coupe du monde 2022 sera la première dans le monde arabe et au Moyen Orient et la 2-ème en Asie’’, a rappelé la responsable du Comité suprême, précisant que l’objectif est de tenir une compétition innovante, accueillante pour donner la vraie image

de cette région du monde.

A l’image de la Russie 2018 qui a été une grande réussite, la responsable média de Qatar qui informe avoir séjourné dans le pays hôte de la coupe du monde 2018, indique que son pays travaille pour un grand succès.

Dans des documents faisant le résumé de la visio-conférence remis aux journalistes, il est noté que la coupe du monde 2022 sera la compétition la plus compacte où supporters, joueurs et fans se retrouveront dans des endroits pas éloignés les

uns des autres.

‘’La plus longue distance entre les stades est de 75 kms et c’est entre les stades Al Bayt et Al Janoub, le plus court 5 kms entre Education City stadium et Al Rayyan’’, indique la note de présentation.

Elle renseigne aussi que le Comité d’organisation a prévu de mettre des parcs d’attractions pour les fans pour rendre le séjour agréable et permettre d’attendre sans grand souci les périodes creuses entre les matchs.

Et d’ailleurs, pour les déplacements, ‘’le nouveau métro de Doha et le transport public intégré permettront de rejoindre facilement un stade, Fan Fest et les nombreuses attractions touristiques’’, poursuit le même document.



A deux ans du coup d’envoi, 90 pour cent des infrastructures sont prêtes et au sujet des huit stades devant abriter les matchs, trois ont déjà été inaugurés, relève le document.

‘’Trois autres stades sont en phase de finition et les deux derniers seront livrés en 2021’’.

‘’La plupart de ces stades sont modulables et leur capacité sera réduite après le Mondial’’, souligne la même source, précisant que la finale de la Coupe du monde 2022 a été programmée le 18 décembre 2022, la Journée nationale du Qatar, un jour chômé et férié.

Aussi, relève-t-on, Le public, les joueurs et les médias qui viendront au Qatar verront une compétition se jouant dans des températures idéales situées entre 18 et 24 degrés et avant d’arriver au jour J, le Qatar va abriter une série de compétitions de football qui vont servir d’échauffement.

‘’Le Qatar a accueilli avec succès la 24-ème Arabian Gulf Cup et la Coupe du monde des clubs 2019, mais la coupe panarabe qui aura lieu en décembre 2021 servira de test grandeur nature à la Coupe du monde 2022’’, ont dit les responsables.

Ce tournoi panarabe mettra aux prises des nations arabes en provenance de l’Asie et de l’Afrique.

La Coupe du monde des clubs 2020 qui aura lieu du 1er au 11 février donnera l’occasion à la FIFA et au Qatar de bien se préparer, poursuit le texte, soulignant que ‘’le Qatar est déterminé à organiser un tournoi qui établit de nouvelles références pour le développement social, humain, économique et environnemental’’.

D’ores et déjà le Qatar a récemment abrité l’AFC Champions league west zone avec trois stades devant abriter la coupe du monde 2022.

‘’En tout, le Qatar qui va abriter la finale de l’AFC le 19 décembre à Al Janoub Stadium, aura abrité 80 matchs avant la tenue de cette finale’’, apprend-on.

En 2020, en dépit de la Covid-19, les travaux se sont poursuivis sur les sites avec le respect des mesures barrières et un protocole de protection pour les travaux.