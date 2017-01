+++De l’envoyé spécial de l’APS : Salif Diallo+++



Franceville, 25 jan (APS) – Djibril Wade, le président de l’équipe de Niary Tally (élite sénégalaise) présent à la CAN Gabon 2017 (14 janvier au 5 février) continue de travailler sur la saison de football et surtout la participation de son équipe en Coupe de la Confédération africaine de football (CAF).





"Ça ne peut s’arrêter, le football, c’est la continuité et nous avions mis en place un Comité pour notre participation à la Coupe de la CAF" a rappelé le président de l’équipe vainqueur de la Coupe du Sénégal 2016, rappelant qu’en réalité, il est le seul absent du groupe.



"Avec Pape Seydou (Ndiaye), nous sommes les seuls absents, tout le reste du groupe est présent à Dakar et est à pied d’œuvre pour une bonne participation à la Coupe de la CAF" a dit le président de NGB.



Djibril Wade dit faire le point chaque jour en début de soirée avec l’équipe restée à Dakar.



"Avec les NTIC et les réseaux sociaux, la communication est devenue plus facile" a soutenu le président de NGB qui n’a pas arrêté de pianoter sur son smartphone pendant la durée de l’entretien au stade de Bongoville, mardi.



Présent mardi à la séance d’entraînement des Lions, Djibril Wade qui est par ailleurs, 1-er vice-président de la Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP) a échangé pendant plusieurs minutes avec son gardien de but à la fin de la séance d’entraînement.



Parlant de la préparation de son équipe, le président Wade a informé qu’un budget de 29 millions de francs hors billets d’avion a été arrêté avec ses collaborateurs. "Et dans cette optique, les

commissions mises en place ont contacté les sponsors habituels de l’équipe mais aussi les autorités politiques et gouvernementales" a-t-il par indiqué.



"D’ailleurs, la nouvelle ligne de maillots Coupe de la CAF est déjà mise en vente et les détenteurs pourront accéder au stade pour la manche retour" a-t-il dit.



En outre, Djibril Wade qui s’est réjoui du bon parcours des Lions au premier tour a estimé que "nous avons une équipe capable de faire encore de bons résultats et cela impactera positivement sur le football local".



Le gardien de Niary Tally est en contact régulier avec ses coéquipiers qui sont "à fond derrière lui et l’équipe nationale" a ajouté le président Wade.



Niary Tally sera opposé à l’APEJES Fa Mfou du Cameroun pour les préliminaires de la Coupe de la CAF.



La manche aller est programmée entre les 11 et 12 février au Cameroun, le retour deux semaines plus tard à Dakar.



SD/PON