Nouakchott, 21 fév (APS) – L’équipe du Cameroun U20 a bouclé la première phase de la CAN U20 par une troisième victoire en autant de rencontres, grâce à un doublé et une passe décisive de son attaquant, Etienne Eto’o Pineda, fils de la Légende camerounaise, Samuel Eto’o.

Pour son premier match avec les Lionceaux Indomptables, samedi contre le Mozambique, le fils de la Légende camerounaise qui rongeait son frein sur le banc des remplaçants lors des deux premiers matchs de sa sélection, a été plus qu’étincelant.

Titularisé à un poste de meneur de jeu derrière les attaquants, Eto’o Pineda a ouvert la marque sur un coup franc avant de doubler la mise sur un penalty.

Dans un entretien publié sur le site de la Confédération africaine de football, le jeune footballeur qui peut revendiquer une nationalité espagnole, déclare qu’il est ‘’parfois naturel que votre père influence ce que vous voulez être à l’avenir’’.

‘’C’est exactement la même chose, par exemple lorsque votre père est policier, vous pourriez aussi être intéressé à devenir policier. Mon père a joué un rôle énorme dans ma vie et m’a incité à faire du football une carrière’’, a dit Etienne Eto’o à CAF Online en Mauritanie.

‘’Pour moi, cela ne me semble pas étrange et ce n’est vraiment rien de spécial. Je dois juste apprécier qui est mon père, mais aussi continuer à travailler dur pour moi’’, a dit le joueur d’Oviédo. Mais son père, présent au début de la compétition, n’a pas pu assister à ses deux premiers buts en sélection du Cameroun.

Etienne Eto’o dont le maillot est floqué du n°10, n’est pas seulement un double buteur lors du match contre le Mozambique, samedi. Il a aussi donné en deuxième période une passe décisive pour le 3-ème but marqué par Kevin-Prince Milla.

Pour ce dernier match de poule, l’entraîneur camerounais Christophe Ousmanou a fait tourner son groupe et titularisé sur le flanc droit de sa défense, Enzo Tchato, fils de l’ancien arrière gauche des Lions Indomptables, Bill Tchato.

L’actuel coordonnateur des équipes nationales du Cameroun, qui est présent dans la délégation camerounaise en Mauritanie, a pu voir à l’œuvre en direct son fils sociétaire de Montpellier (France).

Pour les deux premiers matchs de la CAN U20, contre la Mauritanie et contre l’Ouganda, c’est l’attaquant Junior Sunday Jang, fils de Sunday Jang, attaquant des Lions Indomptables à la CAN 1996 qui a marqué les deux buts de son équipe.

Sur son père qui a joué dans les années 90 à l’Olympique de Mvolyé, le jeune attaquant déclare qu’il ne lui reste que des vidéos et des articles de presse. ‘’Je n’ai pas eu la chance de le voir jouer, mais il n’arrête pas de me demander de travailler pour atteindre mes objectifs’’, a dit le jeune footballeur dans un entretien publié sur le site de la Confédération africaine de football (CAF).

Interrogé sur la présence de ces fils d’anciennes stars camerounaises dans sa sélection, l’entraîneur Christophe Ousmanou tient à préciser les choses. ’’Ils ont été sélectionnés pour leur savoir-faire et pas parce qu’ils sont fils de....’’, a insisté le technicien camerounais. Il souligne qu’il prend ses joueurs pour leurs qualités et non pas pour leurs ascendants.

Dans cette équipe, il y a du talent partout et il est important d’insister sur le collectif, a-t-il clamé.

Le Cameroun est la seule équipe ayant fait le carton plein lors de la phase de groupes de cette phase finale de la CAN U20 (14 février au 6 mars).