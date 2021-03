Dakar, 15 mars (APS) – L’ancien milieu de terrain Amdy Faye juge qu’il serait plus approprié pour l’équipe nationale de compter sur Dion Lopy, ancien international des U20, et le Lillois Boubakary Soumaré, pour assurer la relève en équipe nationale que de faire appel à Nampalys Mendy, un joueur de Leicester.

‘’Aliou [Cissé] a déjà la relève sous la main avec Dion Lopy et Boubakary Soumaré, sans compter Elimane Kanouté’’, a assuré l’ancien international, soulignant que ces jeunes peuvent être encadrés par Idrissa Gana Guèye, l’un des Sénégalais du Paris Saint-Germain (PSG).

Finaliste de la CAN U20, en plus d’avoir joué les quarts de finale de la Coupe du monde de la même catégorie, Dion Lopy, transféré au Stade de Reims (élite française), n’a encore joué aucune minute avec l’équipe professionnelle.

Quant au Lillois Soumaré, né en 1999 en France de parents sénégalais, il est considéré comme l’un des meilleurs milieux de terrain de sa génération, ce qui le place dans le viseur des plus grands clubs européens.



Quant à Soumaré il a été convoqué pour les prochains matchs des Bleuets, équipe de France des moins de 21 ans.



Le journal sénégalais Le Quotidien a annoncé la semaine dernière l’arrivée en sélection nationale de trois nouveaux joueurs : Abdou Diallo (PSG), Fodé Ballo-Touré (AS Monaco) et Nampalys Mendy (Leicester) pour les matchs contre le Congo et l’Eswatini en éliminatoires de la CAN 2022.

Sans s’opposer à un apport de sang neuf, Amdy Faye estime qu’il faut viser les secteurs de jeu où l’équipe du Sénégal manque de qualité.

‘’Abdou Diallo (défenseur axial gauche) et Ballo-Touré (arrière gauche) sont de belles recrues à des postes où on a des problèmes’’, a souligné Faye. Il estime que la sélection nationale a besoin de technicité au milieu du terrain, ce que peuvent lui apporter Dion Lopy et Boubakary Soumaré.

Amdy Faye pense aussi à Henri Saivet (Newcastle), qui manque toutefois cruellement de temps de jeu.

C’est au milieu du terrain que le Sénégal rencontre des problèmes, a-t-il rappelé, faisant remarquer que Nampalys Mendy court beaucoup, mais joue souvent derrière et sur les côtés. Or, la sélection nationale a besoin de joueurs pouvant amener ses coéquipiers à aller de l’avant, soutient l’ancien international sénégalais de football.

Il estime qu’en plus de son talent, Dion Lopy a l’avantage de connaître le football africain, ce qui est important pour aller dans le continent.

Faye précise qu’en tant qu’ancien milieu de terrain, il parle en connaissance de cause. ‘’Il faut un liant entre le milieu de terrain et l’attaque pour faire avancer notre équipe’’, a-t-il suggéré, soulignant que le Sénégal n’a pas besoin de joueurs faisant des rétro-passes ou jouant sur les côtés.