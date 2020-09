Dakar, 7 sept (APS) - Les deux internationaux sénégalais Mbaye Niang et Edouard Mendy connaissent un début de saison contrarié avec Rennes (élite française) engagé sur plusieurs fronts dont la Ligue des champions pour la saison 2020-2021.



Titularisé lors de la première journée contre Lille (1-1), Mbaye Niang qui avait annoncé son envie d’aller jouer dans un club mieux coté en mai dernier, a été laissé sur le banc lors de la victoire (2-1) contre Montpellier (2-ème journée).



Niang était aussi absent de la liste des joueurs convoqués lors de la rencontre amicale contre Benfica (Portugal), dimanche dernier.



Cette mise à l’écart de la principale arme offensive de ces deux dernières saisons à Rennes, arrive au moment où le club breton vient de faire signer l’ancien attaquant d’Amiens, Sehrou Guirassy.



Alors qu’il voulait rejoindre l’OM, Mbaye Niang qui avait réussi à mettre les choses à l’endroit après des moments difficiles dans sa jeune carrière, devrait chercher une voie de sortie pour continuer sa renaissance depuis son retour en France.



Concerant le gardien de but rennais Edouard Mendy, l’approche des Blues de Chelsea, semble pousser les dirigeants bretons à se poser des questions.



Testé positif au Covid-19 et forfait contre Montpellier après avoir joué le premier match contre Lille, le portier sénégalais de 28 ans ne peut laisser passer l’opportunité que représente Chelsea.



Arrivé dans l’élite française à l’âge de 26 ans, après avoir emprunté les réserves et connu le chômage, l’international sénégalais qui fait l’unanimité chez les spécialistes de son poste, sait que le marché des gardiens, est compliqué.



En quittant Reims et en signant à Rennes, Mendy qui a joué dans la réserve de l’OM sait que les Blues signifient une grande ascension dans sa carrière.



A Chelsea, malgré la présence de l’Espagnol, Kepa Arrizabalaga, il jouit d’une belle cote auprès des responsables Christophe Lollichon (responsable du département gardiens) et Petr Cech (préparateur des gardiens), un ancien Rennais, qui ont dû convaincre les dirigeants à jeter leur dévolu sur l’international sénégalais.



Avec l’entraîneur Frank Lampard qui va vivre sa deuxième saison sur le banc en Premier league, Chelsea est d’ailleurs très actif sur le marché des transferts pour être compétitif sur les différents tableaux.



SD/OID