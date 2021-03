Dakar, 18 mars (APS) – Le défenseur du PSG (élite française), Abdou Diallo, a salué sa première convocation en équipe nationale du Sénégal, estimant qu’il s’agissait d’un honneur ‘’d’être voulu par le coach et le peuple’’.



‘’Il est temps de rugir. Même si le Covid risque de m’empêcher d’honorer ma première cape, ce n’est que partie remise in sha Allah. C’est déjà un honneur d’être voulu par le sélectionneur et le peuple’’, a tweeté le joueur après l’officialisation de sa première convocation en équipe nationale.



Né en France de parents sénégalais, Diallo, 24 ans, formé à l’AS Monaco avant de passer par Dortmund (Allemagne), a été appelé par Aliou Cissé en même temps que Fodé Ballo-Touré (AS Monaco) et Nampalys Mendy (Leicester, Angleterre), deux autres binationaux.



Ils devraient en théorie honorer leur première sélection chez les Lions lors des deux prochaines journées des éliminatoires de la CAN 2022 devant opposer le Sénégal au Congo et à Eswatini.



Dans un communiqué publié sur son site officiel mercredi, la Ligue de football française (LNF) a relayé la décision des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 de retenir les joueurs internationaux appelés par leurs sélections en application de la circulaire FIFA du 5 février 2021 tenant compte des nombreuses restrictions de déplacement dans le monde’’.



La décision concerne ‘’les joueurs étrangers internationaux [qui avaient été] mis à la disposition de leur équipe nationale’’.



La circulaire de la FIFA, qui date du 7 avril 2020, est prolongée par une autre du 5 février 2021.



En vertu de cette dernière, le bureau du Conseil de la FIFA a décidé que les règles générales de football obligeant normalement les clubs à libérer les joueurs pour les matchs des équipes nationales ne s’appliqueront pas pour les prochaines fenêtres internationales en raison de la pandémie de Covid-19.



