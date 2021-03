Dakar, 24 mars (APS) – Le défenseur du PSG (élite française), Abdou Diallo, appelé pour la première en équipe nationale du Sénégal, a assuré avoir longuement muri sa décision de revêtir le maillot des Lions.

“J’avais les deux options. Je suis franco-sénégalais. Au bout d’un moment, je me suis demandé où était ma place et puis je me suis décidé sur le Sénégal’’, a expliqué le joueur de 24 ans au service de communication de la Fédération sénégalaise de football (FSF).

L’ancien capitaine de l’équipe nationale française des Espoirs a également révélé être venu dans l’anonymat au Sénégal avant de s’engager avec le Paris Saint-Germain.

‘’J’ai bien aimé’’, a ajouté l’ancien joueur de Dortmund tout en insistant sur le fait que le choix de jouer pour l’équipe du Sénégal a été fait à la suite de discussions avec sa famille et ses proches.

Sur cette équipe du Sénégal, Diallo dit en connaître un bout pour en avoir discuté avec son coéquipier Idrissa Gana Gueye et le sélectionneur national, Aliou Cissé.

Des échanges avec le sélectionneur qui ont permis au joueur capable d’évoluer en défense centrale et au poste de latéral gauche, de connaître les compositions et les options possibles.

Diallo veut ainsi s’inscrire dans la quête de victoire en Coupe d’Afrique des nations (CAN), un trophée qui se refuse toujours à l’équipe nationale en dépit de la qualité des effectifs.

En plus du défenseur du PSG, Aliou Cissé a réussi à enrôler deux autres binationaux dans son groupe, le Monégasque, Fodé Ballo-Touré et le milieu de terrain de Leicester (élite anglaise), Nampalys Mendy.

Déjà qualifié à la phase finale de la CAN 2022, le Sénégal joue vendredi contre le Congo à Brazzaville avant de terminer les éliminatoires par la réception d’Eswatini à Thiès mercredi prochain.

