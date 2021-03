Dakar, 10 mars (APS) - Les défenseurs Abdou Diallo (PSG), Fodé Ballo-Touré (AS Monaco) et Nampalys Mendy (Leicester) devraient être sur la liste du sélectionneur national du Sénégal, Aliou Cissé, pour les matchs à jouer contre le Congo et l’Eswatini, déclare journal Le Quotidien dans son édition de mercredi.

Les trois joueurs nés de parents sénégalais sont "des renforts de taille" pour la sélection nationale, selon journal sénégalais, qui ne donne pas la source de l’information.

Défenseur axial gauche, Diallo a été formé à l’AS Monaco, il est passé par Dortmund avant d’intégrer le PSG depuis deux saisons, comme arrière gauche.

Aliou Cissé a décidé de titulariser le droitier Youssouf Sabaly (Bordeaux) à gauche, après avoir tenté d’autres solutions.

Pour pallier les faiblesses de sa défense, il a également fait appel à Ballo-Touré, un spécialiste de ce poste, selon Le Quotidien.

Nampaly Mendy, qui n’est plus titulaire à Leicester, a longtemps refusé de rejoindre l’équipe nationale. Mais il a fini par accepter la main tendue du sélectionneur national, selon le même journal.

Le Quotidien annonce aussi l’arrivée de Pape Matar Sarr, un joueur du FC Metz, l’une des grandes révélations de la saison 2020-2021 en France.

Agé de 18 ans, l’ancien milieu de terrain des U17 viendra combler le déficit technique dans ce secteur de jeu des Lions du Sénégal.

Déjà qualifié pour la phase finale de la CAN 2022, le Sénégal pourrait utiliser les matchs de qualification contre le Congo et l’Eswatini pour faire une revue d’effectifs, en perspective de la phase finale de la compétition prévue en 2022.