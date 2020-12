Dakar, 1er déc (APS) – L’aventure de l’attaquant sénégalais Aliou Badji à Al Ahly (Egypte) semble tirer vers la fin, selon des médias locaux qui annoncent que l’ancien joueur du Casa Sports n’a pas été inscrit sur la liste des joueurs devant disputer la Ligue africaine des champions (LDC) 2021.

Ces mêmes médias font état d’offres en provenance de l’Arabie Saoudite et de pays d’Europe (Pologne et France) pour le jeune attaquant sénégalais, qui n’a disputé aucun des trois derniers matchs de son équipe en LDC.

Absent des demi-finales contre le WAC de Casablanca, l’attaquant international passé par l’Autriche (Rapid Vienne) n’a pas non plus joué la finale remportée par son club (2-1).

D’ailleurs, depuis l’arrivée du Sud-Africain Pitso Mosimane, il y a un peu plus de deux mois, Aliou Badji semble avoir perdu du terrain, dans la concurrence en attaque.

L’entraîneur d’Al Ahly, qui a dirigé les Mamelodi Sundowns, aurait eu des entretiens avec le club sud-africain, dans le but de transférer un attaquant au club égyptien.

En plus du championnat égyptien, Al Ahly, qui n’avait plus remporté la LDC depuis 2013, va jouer cette saison sur plusieurs fronts : la SuperCoupe d’Afrique, la LDC et la Coupe du monde des clubs prévue à Doha, au Qatar.

A 23 ans, Badji, passé par Djugardens (Suède) et le Rapid Vienne, va chercher un nouveau point de chute pour relancer sa carrière.

Il est arrivé en Egypte en janvier dernier, en provenance du Rapid Vienne, pour un contrat de quatre ans et demi.