Dakar, 2 juin (APS) - L’équipe nationale de football du Sénégal soigne son adresse devant les buts lors de son stage de préparation en perspective des rencontres de préparation de ce mois de juin, a laissé entendre le sélectionneur national, Aliou Cissé.



"Je ne vais pas vous révéler’’ la teneur du stage, "mais nous avons beaucoup travaillé devant les buts parce que pour gagner un match, il faut marquer des buts", a-t-il déclaré à des journalistes.

Avec le potentiel de l’équipe du Sénégal, "il y a moyen de marquer beaucoup plus de buts", a reconnu le sélectionneur national, à la fin de la séance de mardi, bouclée par des exercices devant les buts.



Le Sénégal n’avait marqué qu’un seul but lors de ses deux derniers matchs contre le Congo (0-0) et Eswatini (1-1), pour le compte des éliminatoires de la prochaine Coupe d’Afrique des nations (CAN).

Au sujet de ses deux prochains matchs de préparation contre la Zambie (5 juin) et le Cap-Vert (8 juin) respectivement, le Sénégal a envie de faire de "grosses performances" afin de préparer dans les meilleures conditions les deux matchs éliminatoires reportés à septembre, a souligné Aliou Cissé.



Le Sénégal "est toujours en alerte et s’adapte à toutes les situations", en particulier depuis le mois de mars et la perspective des matchs contre le Togo et le Congo, en éliminatoires de la Coupe du monde 2022.

En plus de Sadio Mané (Liverpool, Angleterre), l’un des leaders d’attaque des Reds, l’équipe du Sénégal compte des attaquants de très haut niveau courtisés par des grands clubs, à l’image d’Ismaila Sarr, qui a contribué au retour de Watford en Premier League.

Il y a aussi Boulaye Dia (Reims, France), courtisé par des clubs de Premier League, de Bundesliga (Allemagne) et du Calcio (Italie), sans compter Abdallah Sima, révélation de la Ligue Europa avec son club du Slavia Prague (République tchèque).



Appelé pour suppléer le forfait sur blessure de l’attaquant du RC Strasbourg (élite française), Sima est sur les tablettes des gros bras de la Premier League et des clubs de Ligue 1 française selon des médias français.