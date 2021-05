Dakar, 25 mai (APS) - Le sélectionneur national, Aliou Cissé a fait dans la continuité en ne convoquant pas de nouveaux joueurs pour les prochains matchs amicaux que les Lions doivent jouer contre la Zambie le Cap-Vert les 5 et 8 juin respectivement.



Les défenseurs Abdou Diallo (PSG, France), Fodé Ballo-Touré (AS Monaco, France) et Pape Matar Sarr (FC Metz, France), une des révélations de la saison en Ligue 1 française, ont été confirmés avec une deuxième sélection avec les Lions.



Ils avaient réussi à tirer leur épingle du jeu lors de la fenêtre de mars dernier pour leur première sélection avec l’équipe nationale.



Le sélectionneur national a aussi rappelé le défenseur Lamine Gassama (Goztepe, Turquie), ainsi que les attaquants Habib Diallo (RC Strasbourg, France) et Ismaila Sarr (Watford, Angleterre), des habitués de la Tanière qui avaient raté les deux matchs éliminatoires de la CAN 2022 contre le Congo (0-0) et contre l’Eswatini (1-1).



Pape Seydou Ndiaye, le gardien de but du Jaraaf de Dakar, quart de finaliste de la Coupe de la CAF, a été aussi rappelé pour ces deux matchs de préparation, contrairement à Mbaye Diagne (West Bromwich Albion, Anlgeterre) et Abdallah Sima (Slavia Prague, République tchèque), pourtant crédités de d’une bonne saison avec leurs clubs.



Voici la liste des 26 joueurs sélectionnés :



Gardiens : Pape Seydou Ndiaye (Jaraaf), Edouard Mendy (Chelsea, Angleterre), Alfred Gomis (Rennes, France), Seny Dieng (Queens Park Rangers, Angleterre)



Défenseurs : Youssouf Sabaly (Bordeaux, France), Lamine Gassama (Goztepe, Turquie), Fodé Ballo-Touré (AS Monaco, France), Abdou Diallo (PSG, France), Kalidou Koulibaly (Naples, Italie), Cheikhou Kouyaté (Crystal Palace, Angleterre), Pape Abdou Cissé (Saint-Etienne, France), Saliou Ciss (Nancy, France), Abdoulaye Seck (Antwerp, Belgique)



Milieux : Idrissa Gana Guèye (PSG, France), Pape Matar Sarr (Metz, France), Moustapha Name (Paris FC, France), Joseph Lopy (FC Sochaux, France), Namphalys Mendy (Leicester, Angleterre)



Attaquants : Keïta Baldé (Sampdoria, Italie), Krépin Diatta (AS Monaco, France), Ismaila Sarr (Watford, Angleterre), Habib Diallo (Strasbourg, France), Sadio Mané (Liverpool, Angleterre), Famara Diédhiou (Bristol, Angleterre), Boulaye Dia (Reims, France), Sada Thioub (Angers, France).



