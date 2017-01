Franceville, 28 jan (APS) – Le sélectionneur national, Aliou Cissé a tenu à présenter ses excuses au peuple sénégalais après l’élimination en quart de finale de la CAN Gabon 2017 de l’équipe nationale par celle du Cameroun aux tirs au but (4-5).





"Les penaltys, c’est ce qui a de plus cruel au football", a dit le technicien, soulignant que son équipe s’est créée beaucoup d’occasions sans réussir à scorer.



"Ce sont des moments extrêmement difficiles, j’ai travaillé pendant deux ans avec ce groupe et il a vraiment progressé", a-t-il retenu.



"J’avais alerté sur la nécessité d’adopter des comportements collectifs sur les phases offensives mais d’une manière générale, il y avait de la place pour passer parce que dans le jeu, nous avons été supérieurs à l’adversaire", a indiqué le

sélectionneur.



"Ce soir, j’ai mal pour les jeunes qui ont tout donné mais vous savez les séries de tirs au but, c’est de la loterie", a dit le sélectionneur national.



Aliou Cissé a souligné que l’objectif était d’aller le plus loin possible dans cette compétition.



"C’est cruel, c’est difficile mais c’est la loi du jeu", a ajouté Aliou Cissé à propos de la défaite de ses poulins aux tirs au but.



Le Sénégal qui a dominé toute la rencontre, a buté sur le portier camerounais avant de céder aux tirs au but (4-5).



SD/PON