De l’un des envoyés spéciaux de l’APS, Salif Diallo

Samara, 29 juin (APS) – Aliou Cissé, le sélectionneur national du Sénégal, met en cause le tirage au sort de la Coupe du monde qui, à son avis, défavorise les sélections africaines.



‘’Il faut qu’on discute des chapeaux. Il n’y a pas une seule équipe dans le chapeau 1. On joue contre des champions d’Europe, des champions du monde, c’est pas toujours évident pour nous’’, a argué Cissé.



Pour présenter les poules, la FIFA attribue des coefficients aux équipes qualifiées en fonction de la qualité de leur participation aux précédentes compétitions et de leur classement mensuel.



Pour les tirages au sort des éliminatoires de la CAN et de la phase finale proprement dite, des coefficients sont attribués aux sélections sur la base de leurs performances lors des précédentes éditions.



Selon Aliou Cissé, l’élimination des cinq représentants de l’Afrique dès la phase de poules de la Coupe du monde 2018 n’est pas ‘’un baromètre pertinent’’ pour déterminer le niveau du football africain.



‘’Le football africain avance. C’est la vérité’’, a dit le sélectionneur sénégalais, qui dit rester fier de ses joueurs.



‘’Je suis fier des garçons. Je suis fier du travail qu’ils ont accompli depuis un mois. Ainsi va la vie’’, a réagi le technicien sénégalais,se disant ‘’déçu’’ par l’élimination de ses joueurs qui ‘’se battent tous les jours pour défendre leur pays’’.