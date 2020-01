Dakar, 10 jan (APS) – L’ancien ministre de la Culture Amadou Tidiane Wone a rendu hommage à Sadio Mané à la suite de sa désignation comme meilleur footballeur africain 2019, une récompense sanctionnant "un parcours exceptionnel mené avec rigueur et humilité", par lequel l’attaquant star des Lions du Sénégal incarne "la beauté de l’éducation traditionnelle" africaine et sénégalaise, écrit-il.

"Bravo pour ce Ballon d’or africain qui vient de vous être décerné, et qui sanctionne un parcours exceptionnel mené avec rigueur et humilité, constance et abnégation", écrit M. Wone dans un texte d’hommage publié vendredi par le quotidien sénégalais Kritik’.

"Vous faites constamment la démonstration que la gloire ne signifie pas l’oubli de soi, de son passé, de ses racines", ajoute l’ancien ministre, concernant Sadio Mané, qui a reçu le trophée du Ballon d’or africain, lors de la cérémonie des CAF Awards, mardi.

A l’initiative de la Confédération africaine de football, cette cérémonie de remise des récompenses s’est tenue à Hurghada, en Egypte.

Amadou Tidiane Wone, revenant sur cette soirée, écrit en s’adressant à Mané : "Vous avez été touchant, l’autre soir, en prononçant votre mot de remerciement, en signalant la présence dans la salle de votre oncle."

"Un subtil hommage à votre mère. Dans les milieux artificiels du show-off dont ce type de cérémonie est le cadre privilégié, vous faites figure à part. Et c’est cela qui vous distingue et vous fait respecter même par ceux qui ne vous aiment pas. Y en a-t-il d’ailleurs ? Dans quelle espèce ou sur quelle planète ?"

"Alors, merci Mané ! Merci d’avoir mis Bambali, petit village devenu grand, sur la carte du monde (…). Merci pour le Sénégal. Vous illustrez les valeurs que toute notre jeunesse devrait avoir en bandoulière, plutôt à cœur ! L’humilité, la rigueur, la simplicité, le goût du travail et le sens de l’effort. Et surtout, le sens des défis !"

Sadio Mané, né à Bambaly, dans la région de Sédhiou, dans le sud du Sénégal, est passé par Génération Foot avant de s’expatrier en France, en Autriche et en Angleterre où il forme, avec l’Egyptien Mohamed Salah et le Brésilien Firmino, l’attaque de Liverpool.

Il a remporté le titre de meilleur footballeur africain pour 2019, après avoir terminé à la quatrième place du Ballon d’or France Football.

"Merci aussi d’incarner, à la face du monde, la beauté de l’éducation traditionnelle africaine, le sens de la famille, la solidarité, le respect des aînés, la préservation des codes matrilinéaires par la sublimation de votre oncle qui est si fier de vous", a-t-il poursuivi.