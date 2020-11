Dakar, 10 nov (APS) – Amara Traoré, ancien sélectionneur des Lions du Sénégal (2009-2012), devrait retrouver à partir de mercredi le banc de l’AS Kaloum (Guinée), une équipe qu’il avait dirigée en 2013, déclarent plusieurs médias guinéens.

Outre l’AS Kaloum, Traoré a dirigé deux clubs guinéens, le Horoya AC et le Soumba FC.

L’objectif fixé à Amara Traoré est de qualifier l’AS Kaloum ‘’en phase de poules de la coupe de la CAF et d’aller gagner le titre de champion’’ de Guinée, si son retour est confirmé.

Ce dernier titre est détenu par un club rival de l’As Kaloum, le Horoya AC, que dirige Lamine Ndiaye, l’un des prédécesseurs de Traoré sur le banc des Lions.

Au Sénégal, Amara Traoré est président de la Linguère de Saint-Louis (nord).



L’As Kaloum a pourtant annoncé, depuis plusieurs mois, avoir recruté l’Ivoirien François Zahoui, actuel sélectionneur de la République Centrafricaine, comme manager général.

Le technicien ivoirien, finaliste de la CAN 2012 avec les Eléphants, a dirigé aussi le Mena du Niger, qui prépare actuellement les troisième et quatrième journées des éliminatoires de la CAN 2022.