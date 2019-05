Dakar, 24 mai (APS) - L’attaquant de Montpellier (élite française), Andy Delort, figure dans la liste de présélection de l’Algérie conduite par Djamel Belmadi, rapportent les médias algériens citant le manager général des Fennecs.



"Andy Delort, qui a récemment obtenu son passeport algérien, fait partie de la liste élargie de Djamel Belmadi selon le manager général de la sélection Hakim Medane", écrivent des médias algériens.

Toutefois, il reste à la Fédération algérienne de football (FAF) de faire les autres démarches afin de donner la nationalité sportive à Delort qui a déjà joué pour l’équipe de France U20.

"Si le nom de Delort a été envoyé à la CAF et que son club a reçu une pré-convocation, il reste encore une démarche à faire de la part de la FAF, il s’agit de son changement de nationalité sportive", indiquent les mêmes sources.

Andy Delort ayant joué pour les U20 de la France, la FAF doit faire une demande auprès de la FIFA, laquelle doit aboutir avant le 3 juin, dernier délai pour l’inscription des joueurs à la phase finale de la CAN 2019 (21 juin au 19 juillet).

L’Algérie partage la poule C de la CAN 2019 avec le Sénégal, le Kenya et la Tanzanie.