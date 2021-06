Dakar, 28 juin (APS) - L’équipe de Guédiawaye FC qui a validé son retour au sein de l’élite nationale à quatre journées de la fin de son championnat, ambitionne de remporter en plus le titre de champion de Ligue 2 et la Coupe nationale, a annoncé à l’APS son secrétaire général, Malick Sy.

"Nous prenons match après match, mais cela ne veut pas dire ne pas avoir des ambitions, nous visons le titre et la Coupe nationale", a dit le SG de GFC, interrogé après la victoire (1-0) de son équipe contre la Renaissance de Dakar, synonyme de remontée en Ligue 1 après trois saisons passées en Ligue 2.

"En Coupe du Sénégal, nous ne nous fixons aucune limite, l’ambition, c’est d’aller au bout", a-t-il insisté, relevant toutefois que GFC, selon sa feuille de route, ne doit viser les compétitions africaines que dans les 2-3 ans à venir.

"Mais si ça arrive à l’issue de la saison, nous n’allons pas fuir nos responsabilités", a-t-il dit, se félicitant de la bonne organisation de son club "à tous les niveaux".



Cette montée en Ligue 1, "c’est de la bonne organisation et l’apport des forces vives de Guédiawaye, du maire Alioune Sall en passant par Lat Diop, le président et Malick Gakou", ancien ministre et ancien vice-président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), indique le SG de GFC.



Il souligne que son équipe souhaite terminer la saison en beauté. "Cette saison, poursuit-il, le GFC n’a pas eu de problèmes, ce qui lui a permis de superviser ses adversaires et de jouer contre ses adversaires avec des atouts dans sa manche".

Le SG du GFC a tenu à remercier le double Ballon d’or africain, El Hadj Diouf, de son accompagnement sur le plan de l’organisation, avant d’annoncer que son équipe "a eu des réponses pour nouer des accords de partenariat".

"Mais nous avons préféré dans un premier temps mettre les choses en stand-by, les propositions que nous avons reçues ne sont pas encore satisfaisantes", a-t-il dit, se réjouissant de l’arrivée de plusieurs sponsors.

Le GFC a retenu de faire le bilan "en temps opportun, avec son président Lat Diop et son comité exécutif qui sont engagés à ce que le club "continue toujours de viser plus haut".