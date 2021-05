Saly-Portudal (Mbour), 30 mai (APS) - L’équipe nationale de beach soccer du Sénégal, auréolée samedi d’un sixième titre continental, doit viser désormais le dernier carré de la prochaine Coupe du monde de la discipline, estime son capitaine et gardien Alsény Ndiaye.



"Ce n’était pas facile au vu de la pression sur nos épaules mais grâce à Dieu, nous l’avons fait haut la main, maintenant, il nous reste à viser les demi-finales de la Coupe du monde", a réagi le capitaine sénégalais, élu pour la 6-ème fois meilleur gardien de la CAN de beach soccer.

"Le Sénégal a fait sept Coupes du monde et chaque fois, il est sorti en quart de finale. On espère que cette fois-ci, ce sera la bonne", a-t-il dit, se projetant déjà sur l’édition 2021 prévue en août prochain en Russie.

"Bientôt, on va débuter le travail en perspective de cette compétition et on ira à cette compétition pour représenter notre pays mais surtout le continent", a dit le portier sénégalais.

Les deux finalistes de la CAN de beach soccer, le Sénégal et le Mozambique vont représenter l’Afrique au prochain Mondial "Russie 2021".

Revenant sur le parcours du Sénégal, Ndiaye reconnaît que ce "n’était pas facile", notamment en demi-finale contre le Maroc.

"En beach soccer, la qualification en finale est plus difficile parce qu’à la clef, il y a la Coupe du monde", a fait remarquer le gardien de but international, selon qui "la pression est descendue d’un cran", après la qualification des Lions pour la finale.

