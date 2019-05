Dakar, 14 mai (APS) - Le capitaine ghanéen Asamoah Gyan affirme que son ’’objectif ultime’’ est de remporter l’édition 2019 de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) avec le Ghana, assurant dans des propos rapportés par des médias locaux que lui et ses coéquipiers comptent tout mettre en œuvre pour arriver à cet objectif.



Âgé de 33 ans, l’attaquant ghanéen, évoluant en Turquie (Kayserispor), devrait être le leader des Black Stars lors de la CAN 2019 qu’il ambitionne de remporter pour son pays qui court derrière ce trophée depuis 1982.

Gyan Asamoah "n’a pas caché que ne pas remporter la compétition était resté une source de préoccupation majeure pour lui et ses coéquipiers", rapportent des médias.

"C’est une source de préoccupation majeure pour nous les joueurs. Dans nos conversations privées, nous, les joueurs, nous ne parlons que de cela et beaucoup de cette CAN 2019", a-t-il ajouté dans des déclarations rapportées de même source.

"J’ai beaucoup essayé pour mon pays, mais le plus grand héritage que je souhaite laisser est de remporter le trophée de la CAN pour le Ghana", a-t-il martelé.

Le Ghana, quatre fois vainqueur de la CAN (1963, 1965, 1978 et 1982), sera dirigé par le technicien local Kwesi Appiah lors de la CAN 2019.

Les Blacks Stars vont évoluer dans le groupe F, en compagnie du Cameroun, du Bénin et de la Guinée Bissau.

Selon les mêmes médias, le Ghana, finaliste en 1970 (Soudan), en 1992 (Sénégal) et en 2015 (Guinée Equatoriale) ; fera sa préparation aux Emirats arabes unis.

SD/BK