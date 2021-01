Dakar, 19 jan (APS) - L’équipe de Platinum, adversaire du Jaraaf pour le tour de cadrage de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF), prévu du 14 au 21 février, n’a envoyé aucun joueur à la sélection du Zimbabwe prenant part au Championnat d’Afrique des nations (CHAN), qui se déroule au Cameroun, a déclaré à l’APS son attaché de presse, Chide Chizondo.



"Nous n’avons pas de joueur au CHAN et c’est au coach que vous devez demander les raisons de cette absence de nos joueurs", a soutenu Chizondo indiquant le milieu de terrain Thomas Bright Chideu cité comme un joueur du Platinum, a quitté le club en 2019.



Malgré le relatif éloignement de sa base par rapport à la capitale, l’équipe de Platinum (basée à Zvishavane, une ville située à 490 km de Harare) joue pourtant ses matchs de compétitions africaines à Harare, a précisé Chide Chizondo.





Il note seulement que son équipe, engagée en compétitions africaines, "n’a pas eu le temps de mettre très tôt ses joueurs à la disposition" de l’équipe locale en préparation en perspective du CHAN.



Selon le responsable de la communication de Platinum, "ç’aurait été mieux" pour son équipe d’aller à cette compétition "pour avoir du rythme dans les jambes".



En attendant, Platinum "se prépare activement", en perspective de sa double confrontation contre le Jaraaf en février.



Au contraire du Jaraaf qui a joué plusieurs matchs de championnat en 2019-2020, jusqu’à l’arrêt forcé des compétitions à cause de la Covid-19, le championnat du Zimbabwe n’a pas repris depuis 2019, en raison justement de la pandémie.



Champion du Zimbabwe en titre, le Platinum a été reversé en Coupe de la CAF après son élimination par les Simbas de Tanzanie (0-1 et 0-4), dès le premier tour de la Ligue africaine des champions.



Plusieurs de ses joueurs avaient été testés positifs à la Covid et n’avaient pas pris part aux matchs de ce tour de compétition, alors que lors des préliminaires de la Ligue des champions, l’équipe zimbabwéenne avait sorti Costa de Sol du Mozambique (2-1 et 2-0).



