Franceville (Gabon), 29 jan (APS) - Le président de la fédération sénégalaise de football (FSF), Me Augustin Senghor se dit confiant pour l’avenir et incite à la continuité dans la "construction" de l’équipe du Sénégal qui a montré de "bonnes choses" à la CAN Gabon 2017 malgré l’élimination.







"Il faut continuer à bâtir autour de cette génération un projet durable qui va au-delà d’une CAN mais qui nous permettra de pouvoir, non seulement gagner un trophée en Afrique, mais continuer à progresser au niveau des compétitions mondiales" a dit Augustin Senghor à la fin de la rencontre Sénégal-Cameroun perdue par les Lions.



Pour le président de la fédération sénégalaise de football, "l’équipe de Aliou Cissé est celle qui a le plus marqué l’histoire récente du football sénégalais sur ces dix dernières années".







"Cette génération a montré d’intéressantes choses. Sur ces 10 ou 15 dernières années, c’est l’équipe qui a montré le plus de capacités mais malheureusement, il n’y a pas de déterminisme qui veuille que le meilleur gagne toujours" s’est désolé le président de la Fsf.







La fédération réitère sa confiance aux joueurs et au sélectionneur national, a dit Me Senghor, rappelant les avoir remercié aussi "le travail abattu".



Augustin Senghor qui a appelé à "penser à l’avenir" a par ailleurs lié l’élimination du Sénégal aux aléas du football, relevant que "les tirs au but ont été très difficiles pour les nerfs".



"Il nous faudra retourner très vite à la compétition. Les progrès qu’on a faits ne doivent pas être jetés à la poubelle. Il faut continuer à travailler avec cette génération parce qu’elle constitue l’avenir" a relevé Me Senghor.



Le président de la FSF a rappelé que les échéances immédiates sont les éliminatoires pour la coupe du monde.