Dakar, 3 août (APS) – Augustin Senghor, candidat à un 4-ème mandat à la présidence de la Fédération sénégalaise de football (FSF), a publié un programme en 10 points qui met en exergue ‘’les axes programmatiques convenus dans le cadre du consensus’’ sur la gouvernance du football sénégalais pour les quatre prochaines années.

Ce programme est intitulé ‘’Sénégal manko wuti ndamli’’, ce qui peut se traduire en français par : ‘’le Sénégal pour aller à la quête de la victoire. Dans ce document, celui qui s’est présenté comme ‘’le candidat du consensus’’, affirme que la réussite du football national lors des prochaines années passera ‘’forcément par la mise en œuvre d’une synergie consensuelle et inclusive d’actions pour atteindre l’objectif (…) d’un football sénégalais toujours plus fort, plus performant et plus solidaire’’.

Les autres points de ce programme sont relatifs à ‘’la révision générale des statuts et règlements de la FSF après 12 années d’application pour s’adapter aux nouvelles exigences et principes de gouvernance du football’’.

Le président Senghor qui dit avoir accepté d’être candidat à la demande de la communauté du football national, a mis aussi en avant dans ce programme la poursuite de ‘’l’accompagnement de l’Etat dans sa politique de construction/réhabilitation de stades modernes ainsi que de maintenance/valorisation afin d’améliorer les conditions de pratique du football sur l’étendue du territoire national et surtout de favoriser l’organisation par notre pays de la CAN pour la 2-ème fois de son histoire’’.

Me Augustin Senghor souhaite par ailleurs ‘’conforter la direction technique nationale’’, ‘’placer davantage les Légendes du football au centre du dispositif de management’’ et ‘’gagner en Afrique. Il se fixe aussi comme objectif de ‘’participer aux prochaines Coupes du monde de la FIFA avec l’équipe A comme avec les autres sélections du Sénégal’’ entre autres points inscrits dans son programme.

Faisant le bilan des quatre dernières années (2017-2021), il considère que le Sénégal a ‘’fait un bond en avant’’ avec la première place au classement FIFA depuis trois ans, la finale de la CAN 2019, la participation ‘’honorable’’ à la Coupe du monde 2018, la première place de la sélection de beach soccer.



A cela s’ajoutent les trois places de finaliste de la sélection U20, le retour de la sélection U17 en phase finale de CAN et sa participation à la Coupe du monde de la catégorie en 2019. Il y a aussi au chapitre des progrès réalisés ‘’la victoire historique’’ de la sélection féminine au tournoi de la zone ouest A en février 2019 en Sierra Leone.

L’élection à la présidence de la Fédération sénégalaise de football (FSF) aura lieu ce samedi au Centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio.