Dakar, 26 oct (APS) - L’académie Génération Foot, "très heureuse" du partenariat le liant au FC Metz depuis plus d’une vingtaine d’années, a "opté pour la fidélité et la loyauté’’ en renouvelant cet accord de partenariat pour 10 années supplémentaires, a déclaré son président Mady Touré.



"Il est vrai que des clubs ont tenté de s’insérer dans le partenariat, mais nous avons opté pour la fidélité et la loyauté, parce que le FC Metz a toujours cru en nous et ce partenariat est gagnant pour les deux parties", a-t-il dit dans un entretien avec l’APS.

Au tout début, le FC Metz était "le seul club" à croire en Génération Foot, a indiqué Mady Touré, selon qui le nouvel accord "permettra d’augmenter les capacités" de sa structure de formation.

Mady Touré, parlant des retombées du nouvel accord, a dit : "Il y aura un plus du côté de l’hébergement, de la formation des joueurs et des capacités du stade de Déni Birame Ndao", les installations de Génération Foot inaugurées en 2013.

"Plus précisément, il sera érigé de nouvelles aires de jeu en synthétique, il y aura une piscine et de nouvelles vestiaires", a-t-il insisté, avant d’annoncer l’érection d’une école de management.

En 2019, Génération Foot a inauguré un établissement d’enseignement général et technique qui porte le nom de Bernard Serin, le président du FC Metz.

Grâce au partenariat entre les deux entités, plusieurs pensionnaires de Génération Foot ont poursuivi leur formation et ont débuté leur carrière professionnelle chez les Grenats.