Dakar, 7 juin (APS) - Le président de la République, Macky Sall, a décidé lundi d’élever les joueurs de l’équipe nationale de beach soccer au grade de chevalier dans l’Ordre national du Lion et d’octroyer 10 millions de francs CFA à chacun d’entre eux ainsi qu’au staff technique.

Le président Sall en a fait l’annonce en recevant cette équipe nationale, vainqueur, le 29e mai dernier, de l’édition 2021 de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) de beach soccer aux dépens du Mozambique (4-1).

"Mes chers Lions, vous nous avez comblés de joie, honorés et rendu fiers. Il est juste que la nation vous honore. C’est le sens de cette cérémonie", a dit Macky Sall.

Selon lui, la présente cérémonie est donc une "dette de reconnaissance que la nation" devait aux Lions de beach soccer depuis longtemps.

"Je suis heureux de m’acquitter de cette dette, aujourd’hui, au nom de la République et de la nation. Ce n’est que justice. En effet, de 2008 à ce jour, votre parcours, comme un trait de lumière, illumine les plages africaines et du monde, éblouit vos adversaires, enchante vos supporters et fascine tous les amateurs du beach soccer", a souligné le chef de l’Etat.

Il a rappelé le palmarès élogieux de l’équipe nationale de beach soccer, six fois championne d’Afrique en 2008, 2011, 2013, 2017, 2019 et 2021, quart de finaliste de la Coupe du monde, à quatre reprises (2007, 2011, 2017 et 2019) et vainqueur de nombreux tournois aux Etats-Unis, en Europe et sur le continent africain.

Pour Macky Sall, les succès des protégés de l’entraineur Ngala Sylla, méritent "d’être offerts en exemple à tous les sportifs de notre pays et à sa jeunesse".



"Voilà pourquoi je souhaite qu’une place de choix vous soit réservée au musée Pape Bouba DIOP qui sera aménagé dans l’enceinte du futur Stade du Sénégal de Diamniadio", a indiqué le président Sall.

Les Lions ont remporté les trois dernières éditions de la CAN de beach soccer et seront avec les Mambas du Mozambique les représentants africains à la Coupe du monde de la discipline.