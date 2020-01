Dakar, 17 jan (APS) – Djamel Belmadi, le sélectionneur de l’Algérie, fait de la qualification à la Coupe du monde de football 2022 un objectif prioritaire pour la sélection qu’il dirige.

"Cela va être notre objectif de toutes les manières, ne pas y aller serait un échec considérable", a dit le technicien algérien au magazine "Talents d’Afrique" de Canal+ dont il était invité.



Le tirage au sort du deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 pour la zone Afrique aura lieu mardi prochain, au Caire.

L’Algérie, éliminée par l’Allemagne en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2014, a manqué la phase finale de la compétition, qui s’est déroulée en 2018 en Russie.



Belmadi, vainqueur de la Coupe d’Afrique des nations 2019 avec les Fennecs, estime que les éliminatoires seront difficiles pour toutes les équipes. Mais son équipe ne peut pas avoir pour objectif d’y aller pour faire de la figuration.

"Plus sérieusement, notre objectif ne sera pas de participer et de faire du mieux que l’on peut. Ce sera de tout donner et de croire en l’impossible. L’essentiel ne sera pas de participer, les joueurs ont compris [cela]. Ils ne se fixent aucune limite", a assuré Belmadi, élu meilleur entraîneur africain 2019.

Ancien sélectionneur national du Qatar, où il a terminé sa carrière de footballeur, le technicien algérien y était lors de la Coupe du monde des clubs remportée par Liverpool de Sadio Mané.