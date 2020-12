Dakar, 18 déc (APS) – L’attaquant sénégalais, Sadio Mané arrivé 4-ème du Best 2020, le classement des meilleurs footballeurs de l’année de la FIFA, méritait de figurer dans le trio de tête, a estimé Samuel Eto’o, l’ancien attaquant des Lions Indomptables du Cameroun.



‘’Depuis l’année dernière, (Robert) Lewandowski a été exceptionnel donc il mérite le numéro 1, mais Sadio Mané aligne les bonnes performances, il devait faire partie du podium’’, a analysé Samuel Eto’o lors d’un entretien virtuel avec des journalistes africains.



‘’Pour ce qu’il est en train de réussir, il mérite largement le podium et j’espère le voir l’année prochaine briguer le titre’’, a ajouté Eto’o actuellement à Doha (Qatar) pour les besoins de l’inauguration d’Al Rayyan Stadium le 4-ème stade de la coupe du monde 2022.



Parlant spécifiquement des ‘’Dream Team’’ réalisés par le magazine France Football qui ne comptaient aucun footballeur africain, Samuel Eto’o s’est posé la question de savoir la place occupée par les journalistes africains dans la désignation des lauréats.



‘’Il faut que les journalistes africains croient aux footballeurs du continent, sinon qui va croire en eux’’, s’est interrogé la Légende Eto’o, ambassadeur de Qatar 2022.



En raison de la crise sanitaire qui a bouleversé la planète football ces derniers mois, le magazine français France Football a pris la décision de ne pas attribuer de Ballon d’Or, pour cette année 2020.



La publication a toutefois choisi de réaliser sa ‘’Dream-team’’, en prenant en compte les plus grands joueurs de l’histoire du football.





SD/AKS