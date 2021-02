Dakar, 3 fév (APS) - L’équipe nationale du Maroc, large vainqueur (4-0) du Cameroun, pays-hôte du Championnat d’Afrique des nations (CHAN) 2020, s’est qualifiée mercredi pour la finale de cette compétition dont il est le vainqueur de la dernière édition.



Le Maroc va ainsi jouer la deuxième finale de CHAN de son histoire, après celle de 2018.

En finale de l’édition 2020 que le Cameroun abrite, le Maroc sera opposé au Mali, qui a éliminé un peu plus tôt la Guinée aux tirs au but (5-4).



A la fin du temps réglementaire et des prolongations, les deux équipes étaient à égalité 0-0.



La finale est prévue dimanche à Yaoundé, avant le match de classement entre la Guinée et le Cameroun, samedi à Douala.



SD/BK