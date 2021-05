Dakar, 18 mai (APS) – Le défenseur sénégalais Youssouf Sabaly s’est vu proposer par Bordeaux (élite française) la prolongation de son contrat qui a expiré en mars dernier, annonce le quotidien L’Equipe.

‘’En fin de contrat, il dispose d’une offre de prolongation depuis début mars et il continue de réserver sa réponse’’, écrit le quotidien français.

Sabaly a marqué son premier but avec les Bordelais, dimanche dernier. Pour la 37e journée de Ligue 1, Bordeaux a battu le RC Lens (3-0).

Dimanche prochain, l’arrière droit âgé de 28 ans va jouer pour le maintien des Girondins au sein de l’élite française. Il a connu un début de saison difficile à cause de douleurs au ménisque.

En bonne forme entre novembre et janvier derniers, Youssouf Sabaly a ensuite eu une blessure à la cuisse, qui a coupé son élan. Il a manqué le dernier regroupement des Lions du Sénégal en mars dernier, contre le Congo (0-0) et l’Eswatini, pour les éliminatoires de la CAN 2021 (reportée en 2022).

Des médias sénégalais annoncent son retour en équipe nationale pour la fenêtre internationale de juin.

En attendant, Sabaly va se battre pour Bordeaux et chercher éventuellement à rallier un club en Angleterre ou en Italie. Il pourrait se tourner vers Naples avec lequel il a eu des contacts dans un passé récent.