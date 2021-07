Dakar, 14 juil (APS) - L’attaquant sénégalais Boulaye Dia qui a signé mardi un contrat de cinq ans en faveur de Villareal (élite espagnole), a franchi un cap dans sa jeune carrière de footballeur ayant longtemps ronronné dans les championnats amateurs en France.

Bien que ce transfert était dans l’air du temps et avait été évoqué en fin de saison dernière et même en janvier dernier, l’attaquant sénégalais et son club, Reims, ont préféré prendre leur temps.

Après trois saisons, Dia qui a réussi à dompter le football français, était appelé à aller voir ailleurs pour continuer sa progression dans un premier temps, d’autant que plusieurs clubs l’avaient coché dans leur calepin.

Annoncé en Premier League principalement, le natif d’Oyonnax a finalement atterri en Liga, sous les ordres de l’ancien coach du Paris-Saint-Germain, Unai Emery.

A Villareal, l’attaquant sénégalais, en plus d’évoluer dans un championnat très relevé, va désormais évoluer sous les ordres d’un technicien qui le connait, sans compter qu’il pourra jouer la Ligue des champions, la compétition de clubs la plus relevée dans le monde.

Avec 14 buts à la fin de la saison 2020-2021, Boulaye Dia devrait grandir davantage professionnellement avec cette signature, après avoir l’Europa League l’année dernière et fréquenté les pelouses africaines avec la sélection du Sénégal.

Mais ce transfert constitue aussi une aubaine pour son ancien club, Reims, qui va percevoir 15 millions d’euros (plus de 10 milliards de francs).

Une grande bouffée d’oxygène pour des clubs qui, depuis deux saisons, jouent sans les recettes de guichets et doivent convaincre des diffuseurs qui traînent les pieds.

Pour sa carrière professionnelle proprement dite, cette signature est une avancée notable pour Boulaye Dia qui a signé son premier contrat professionnel en juin 2018.

Des années auparavant, après plusieurs essais dans le football amateur en France, il avait failli tout lâcher, contraint qu’il était de rentrer chez lui à Oyonnax au chevet de son père malade.

Boulaye Dia avait arrêté le football et avait commencé à travailler. Dans la foulée, il avait obtenu un Bac pro. Il enchainait les petits boulots, pour subvenir aux besoins de la famille.

Mais il était écrit quelque part que c’est par le football que ce fils d’émigrés allait s’en sortir et mieux soutenir sa famille.

Après un essai non concluant aux Pays de Galles, il est revenu à Jura Sud Foot où il avait tout lâché après avoir été informé de la maladie de son père.

Dans ce club, il signe un contrat amateur, rapidement requalifié en un contrat fédéral de trois ans avec le club.

Et c’est le début de son ascension portée par une réussite maximale sur le front de l’attaque de cette équipe où il inscrit 15 buts en 21 matchs lors de la saison 2017-2018. Suffisant pour qu’il soit repéré par le Stade de Reims qui évoluait en Ligue 1.

Et son aventure dans le football professionnel de commencer avec cette bascule en Liga en ce début de saison 2021-2022.

En Espagne, Boulaye Dia qui court derrière son premier but en sélection nationale, sera attendu dans un club qui n’a certes pas les moyens des gros bras de la Liga mais espère faire grandir des joueurs pour les transférer.

Villareal espère surtout se qualifier à la fin de la saison pour une compétition européenne, un moyen d’exposer au maximum ses joueurs et d’escompter des rentrées d’argent bienvenues en temps de Covid.