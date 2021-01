Dakar, 10 jan (APS) – L’attaquant sénégalais, Boulaye Dia co-meilleur buteur de la Ligue 1 française avec 12 buts, a évoqué dimanche la possibilité d’un départ de Reims après l’intérêt qu’il a suscité auprès du club anglais de West Ham.



‘’Je peux partir comme je peux rester, après on connaît ma situation, j’ai un bon de sortie’’, a dit l’attaquant de Reims (élite française) invité de l’émission dominicale, Téléfoot sur la chaîne française, Tf1.



Selon l’attaquant sénégalais, auteur de deux buts, samedi contre Saint-Etienne (3-1 lors de la 19-ème journée), le marché hivernal qui a débuté le 1er janvier n’est qu’à ses débuts.



‘’Le mois est très long’’, a-t-il dit ajoutant toutefois être focalisé sur son travail. ‘’Je ne pense pas à cela, je suis concentré sur les résultats de l’équipe, sur moi-même, pour continuer à faire des bonnes performances et à marquer des buts’’, a-t-il rappelé.



Je suis bien à Reims, c’est une bonne famille. Après, on connaît ma situation, j’ai un bon de sortie, c’est tout ce que je peux vous dire’’, a insisté le joueur.



Interrogé sur les difficultés de Reims en début de championnat, Boulaye Dia a admis que tout le monde respire désormais au sein du club.



‘’On a souffert depuis le début de la saison’’, a dit l’attaquant sénégalais qui a débuté avec les Lions en novembre lors d’un match amical contre le Maroc (1-3).



Il a assuré que l’objectif restait le maintien en dépit d’une sortie du président de Reims évoquant une plus grande ambition pour la saison en cours. ‘’Au vu de notre début de saison, on ne peut pas espérer mieux’’, a avancé Dia.



SD/AKS