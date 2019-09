Dakar, 26 sept (APS) – L’attaquant de Reims (élite française), Boulaye Dia, a fait part de son ambition de jouer pour l’équipe nationale du Sénégal, confiant que ce serait une grande fierté de pouvoir représenter le pays dont sont originaires ses parents.



’’On attend, je sais que ça viendra un jour’’, a dit dans un entretien avec le site spécialisé footsenegal.com, l’attaquant auteur du 2-ème but de son équipe contre le Paris-Saint-Germain (élite française).



Boulaye Dia qui dit n’avoir pas encore eu de contact avec l’équipe nationale du Sénégal ne désespère pas d’être appelé dans un futur proche par les dirigeants sénégalais.



Sur le match contre le PSG (2-0), mercredi, le Rémois qui aura 23 ans en novembre, a dit toute sa satisfaction de jouer et de marquer contre les champions de France.



’’’Je suis satisfait parce que nous gagnons derrière’’, a dit l’attaquant d’origine sénégalaise déjà auteur d’un but et d’une passe décisive contre l’OM lors de la première journée de la saison 2019-2020.



Le Sénégal, vice champion d’Afrique, jouera le 10 octobre prochain, un match amical contre le Brésil.



