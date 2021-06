Dakar, 11 juin (APS) - L’attaquant sénégalais Boulaye Dia doit être "plus présent" devant les zones de vérité pour "marquer le but qui lui permettrait de gagner en confiance" en équipe nationale, a suggéré un de ses prédécesseurs au même poste chez les Lions, Mamadou Seybani Diallo.

"J’ai pu le voir lors des deux dernières rencontres amicales. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il est bon et en plus, il est très technique, ce qui lui permet de participer au jeu", a indiqué l’ancien attaquant sénégalais.



Il note que Boulaye Dia sort souvent pour aller chercher la balle et participer au jeu de son équipe mais pour qu’il marque et puisse se "libérer définitivement, il a besoin de se fixer devant les buts".



"Sadio (Mané) avait besoin de se donner de la confiance sur les penaltys. Après trois essais réussis, il a convaincu, maintenant c’est au tour de Boulaye Dia d’être mis en orbite", estime l4ancien attaquant international formé à l4US Ouakam.



Après le championnat du Sénégal, Diallo a joué au Maroc, en Afrique du Sud, en Allemagne et aux Etats-Unis d’Amérique. Il sert désormais comme adjoint de Ngalla Sylla, le sélectionneur national de beach soccer.



Mamadou Diallo pense que les coéquipiers de Boulaye Dia peuvent l’aider à se libérer en lui offrant un penalty par exemple, soulignant qu’un attaquant "a besoin de marquer pour garder la confiance".



Avec Boulaye Dia, "le Sénégal dispose d’un attaquant puissant, technique et qui va très vite", a résumé l’ancien attaquant international, qui a pris part à la CAN 1994 en Tunisie et a gagné ur le banc deux titres de champion de beach soccer en 2018 et en 2021.

Boulaye Dia, qui a joué son premier match avec le Sénégal contre le Maroc (1-3), court derrière sa première réalisation sous le maillot national.

S’il a été titularisé contre la Zambie (3-1) et le Cap Vert (2-0), il avait démarré sur le banc lors des confrontations contre les Lions de l’Atlas et la Guinée Bissau (2-0 et 1-0).

L’attaquant de Reims (élite française), auteur de 14 buts au cours de la saison, était forfait pour les matchs contre le Congo (0-0) et l’Eswatini (1-1).