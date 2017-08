Dakar, 15 août (APS) – L’équipe nationale locale de football du Sénégal a pris mardi sur celle de la Guinée "un avantage qu’il ne faut ni surestimer ni sous-estimer", en venant à bout (3-1) du Syli national, a analysé le sélectionneur sénégalais Moustapha Seck.

"C’est un bon avantage face à une belle équipe de la Guinée qui a joué crânement ses chances dans cette partie", a commenté le technicien sénégalais, peu après la victoire de son équipe.

.

Cette rencontre, jouée au stade Alassane Djigo de Pikine, dans la grande banlieue dakaroise, comptait pour la manche aller du dernier tour qualification de l’édition 2018 du Championnat d’Afrique des nations (CHAN) de football.

S’entretenant avec les journalistes, Moustapha Seck a tenu à féliciter ses joueurs qui selon lui "ont réussi une belle performance en montrant beaucoup d’envie et du caractère".

"On pouvait aller à la fin de la première période avec un avantage plus conséquent que l’unique but marqué", a-t-il souligné, estimant que son équipe doit davantage travailler pour arriver à plus de lucidité devant les buts.

"Heureusement que malgré l’égalisation, les joueurs ont réussi à garder leur sérénité", a-t-il relevé, avant de se féliciter de l’apport de Daouda Guèye Diémé et Assane Mbodj, entrés en cours de jeu.

"Ils ont apporté leur fraicheur et leurs qualités techniques", a commenté le sélectionneur de l’équipe nationale dont l’ambition est d’aller chercher la victoire à Conakry, selon Moustapha Seck.

"C’est loin d’être fini et c’est à nous de nous mettre dans les conditions pour aller chercher la victoire chez l’adversaire", a-t-il lancé, disant regretter les échauffourées notées en fin de match.

Une grande confusion et des échauffourées ont émaillé la fin de la partie soldée par une victoire convaincante du Sénégal.

"Quels que soient les enjeux, on ne doit jamais oublier ce qui les deux peuples", a souligné le technicien sénégalais, appelant les uns et les autres "à la sérénité".

La manche retour est prévue le mardi 22 août à Conakry

