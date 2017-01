Dakar, 30 déc (APS) - La liste des 23 joueurs publiée vendredi par le sélectionneur national Aliou Cissé pour la Can 2017, est composée de 11 néophytes et de 12 rescapés de la dernière compétition continentale disputée par les Lions en 2015 en Guinée-Equatoriale voisine.



Les rescapés de la dernière édition qui disputeront la prochaine sont au nombre de douze, composés par 4 défenseurs (Kara Mbodj, Zarco Touré, Cheikh Mbengue et Lamine Gassama), 3 milieux (Cheikhou Kouyaté, Idrissa Gana Guèye et Pape Kouly Diop), et 5 attaquants (Sadio Mané, Moussa Konaté, Moussa Sow, Henri Saivet et Mame Birame Diouf).



Tout le reste du groupe est composé de néophytes, exceptés Khadim Ndiaye et Mohamed Diamé qui s’ils ont raté la CAN de 2015, étaient bien présents à celle de 2012.



Il s’agit des défenseurs : Pape Seydou Ndiaye et Abdoulaye Diallo (Gardiens), Kalidou Koulibaly et Saliou Ciss, des milieux de terrain : Cheikh Ndoye, Pape Alioune Ndiaye et Mouhamed Diamé et des attaquants : Famara Diédhiou, Ismaïla Sarr et Diao Baldé Keita.



Sur cette liste, deux joueurs, Moussa Sow et Cheikh Mbengue ont déjà deux Can à leur actif deux CAN (2012 et 2015).Ils compteront au Gabon leur troisième participation à la messe du football africain.

Le Gardien du Horoya FC, Khadim Ndiaye est le seul joueur de la ligne des gardiens de buts à avoir une expérience en Coupe d’Afrique des Nations, lui qui avait pris part à l’édition de 2012 co-organisée par le Gabon et la Guinée- Equatoriale.



Tous les 23 joueurs de l’équipe que présentera le Sénégal à Franceville en janvier, ont en commun de n’avoir jamais passé un tour de compétition. Le Sénégal s’est fait éliminer tour à tour à l’issue des phases de poule pour les éditions de 2012 et 2015.



Liste des 23 joueurs



Gardiens : Abdoulaye Diallo, Khadim Ndiaye et Pape Seydou Ndiaye

Défense : Kara Mbodj, Kalidou Koulibaly, Lamine Gassama, Cheikh Mbengue, Saliou Ciss, Zarco Touré

Milieu : Idrissa Gana Guèye, Cheikhou Kouyaté, Cheikh Ndoye, Kouly Diop, Mohamed Diamé, Pape Alioune Ndiaye, Ismaïla Sarr

Attaque : Sadio Mané, Henri Saivet, Diao Keita, Moussa Konaté, Moussa Sow, Famara Diédhiou, Mame Birame Diouf.