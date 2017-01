De l’envoyé spécial de l’APS : Salif Diallo



Franceville, 23 jan (APS) – Le sélectionneur du Sénégal, Aliou Cissé, a dit lundi qu’il était satisfait de ses joueurs qui, selon ses propres termes, ont prouvé qu’il était possible de compter sur eux lors du match contre l’Algérie (2-2).



"C’est une satisfaction, car cette rencontre contre une belle équipe de l’Algérie était difficile", a souligné Cissé lors d’une conférence de presse.



Il affirme qu’il était important pour lui de tenir parole après avoir promis, à la veille du match, de faire tourner son effectif. "C’était important de faire en sorte que tout le monde soit concerné", a dit Aliou CIssé, soulignant que ses joueurs vivent bien ensemble.



Sur le "11" ayant démarré la rencontre, seul Kara Mbodj avait été titularisé lors du match contre le Zimbabwe (2-0).



Pape Alioune Ndiaye, titularisé contre la Tunisie (2-0), avait déclaré forfait à cause d’une blessure, lors du match joué jeudi contre l’équipe zimbabwéenne.



Revenant sur la rencontre avec l’Algérie, Cissé affirme avoir noté "de belles choses" et assure que "les joueurs préservés ne seront pas en manque de rythme".



"Un programme a été concocté à leur intention, et ils ont assez joué", a ajouté le sélectionneur national du Sénégal.



La poule B a bouclé ses matchs lundi, le Sénégal étant en tête du classement avec sept points. Il est suivi de la Tunisie (six points). Suivent ensuite l’Algérie (deux points) et le Zimbabwe (un point).



Au moment où les Lions du Sénégal faisaient match nul (2-2) avec les Fennecs, les Aigles de Carthage battaient les Warriors, 4-2.