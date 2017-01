Franceville, 19 jan (APS) – Le sélectionneur national, Aliou Cissé, a dit toute sa fierté de conduire cette génération de joueurs qui, en plus de son talent, fait preuve d’un bon état d’esprit.





‘’Le Sénégal a besoin de ce type de footballeurs avec un état d’esprit et une abnégation qui permettent de gagner ce genre de rencontres’’, a dit le sélectionneur national en conférence de presse aprés le match contre le Zimbabwé.



Victorieux de son 2-ème match, ce jeudi, contre le Zimbabwe, le Sénégal qui avait battu la Tunisie sur le même score, est assuré de finir à la première place du groupe B en plus de la qualification acquise en quarts de finale.



Revenant sur le match, Cissé a déclaré que cette copie rendue contre le Zimbabwe est le fruit d’un long travail.



‘’Le travail n’a pas commencé aujourd’hui et ils ont adhéré au discours’’, a-t-il dit soulignant que le talent n’a jamais fait défaut et qu’il faut un certain état d’esprit pour gagner en Afrique.



’’C’est cela que je essaie de leur inculquer parce que j’ai eu la chance malgré mon âge de vivre ce genre d’expérience’’, a expliqué le sélectionneur national.



Sur le rendu contre le Zimbabwe, il insiste sur la nécessité de le confirmer lors du prochain match, regrettant les nombreuses occasions ratées.



‘’Comme contre la Tunisie, je me suis plains des erreurs défensives, ce soir, il y avait moyen de marquer plus de buts’’, a-t-il reconnu relevant que le travail doit continuer pour aller de l’avant.



‘’Si ce match a été meilleur, je pense que les joueurs ont accepté d’oublier un peu la pression et ce qui s’est passé à Mongomo (CAN 2015)’’, a estimé le sélectionneur national.



Le Sénégal, déjà qualifié après ses deux victoires contre la Tunisie et le Zimbabwe sur le même score de 2-0, est assuré de terminer à la,première place du groupe B.



Il sera opposé à l’Algérie pour le 3-ème et dernier match de poule à Franceville, le lundi 23 janvier.



