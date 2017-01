Dakar, 4 jan (APS) – Le sélectionneur national, Aliou Cissé a reçu le soutien officiel du chef de l’Etat, Macky Sall, mercredi, à l’occasion de la remise du drapeau national aux Lions en partance pour la CAN 2017.

"Au Sénégal, nous savons qu’il y a 14 millions de sélectionneurs, mais l’équipe qui nous importe, c’est celle que vous allez mettre", a déclaré le chef de l’Etat lors de son adresse aux Lions dans la salle des banquets du palais présidentiel.

Capitaine des Lions à la CAN et au Mondial 2002, Aliou Cissé qui a pris part à deux phases finales de Coupe d’Afrique des nations (2002 et 2004), sera à sa première expérience sur le banc en tant que sélectionneur national.

Comme c’est devenu la tradition, le président de la République a remis le drapeau national au capitaine des Lions, Cheikhou Kouyaté, avant de se prêter à la photo officielle avec l’équipe nationale qui va quitter Dakar jeudi pour le Congo, où elle va poursuivre son stage.

Celui-ci a déjà démarré ce lundi à Dakar. Au Congo, il sera ponctué de deux matchs amicaux contre la Libye, le 8 janvier, et contre les Diables Rouges du Congo, le 11 janvier à Brazzaville.

Pour la CAN proprement dite, le Sénégal va démarrer la compétition par une rencontre contre la Tunisie, le 15 janvier à Franceville.