Franceville (Gabon), 28 jan (APS) – Le sélectionneur national, Aliou Cissé a reconduit pour le quart de finale de la CAN 2017 contre le Cameroun de ce samedi à 19h GMT le même "onze" ayant démarré la rencontre contre le Zimbabwe comptant pour la 2-ème journée dans le groupe B.





Grâce à des buts de Sadio Mané et d’Henri Saivet, le Sénégal avait remporté cette partie et avait obtenu dans la foulée sa qualification au second tour avant même le 3-ème match du groupe contre l’Algérie.





Concernant le Cameroun, le sélectionneur Hugo Broos a mis sur la touche ’’les vedettes’’ des

Lions Indomptables à savoir Nicolas Noulou (Lyon, France), Clinton Njie (Marseille, France) et Vincent Aboubakar (Besiktas, Turquie).



Voici le 11 : Abdoulaye Diallo – Cheikh Mbengue, Kalidou Koulibaly, Kara Mbodj, Lamine Gassama

– Idrissa Gana Guèye, Cheikhou Kouyaté – Sadio Mané, Henri Saivet – Diao Keita Baldé – Mame Birame Diouf



Cameroun : Fabrice Ondoa – Fai Suiru – Adolphe Teikeu, Ngadeu Michael, Oyongo Ambroise – Sébastien Siani, Sutchiun Arnaud – Benjamin Moukandjo, Karl Toko Ekambi – Robert També, Christian Bassogog



